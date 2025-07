Vossloh Aktie News: Vossloh am Dienstagnachmittag auf grünem Terrain

Aktienkurs im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Vossloh. Im XETRA-Handel gewannen die Vossloh-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Die Aktionäre schickten das Papier von Vossloh nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:49 Uhr 0,7 Prozent auf 89,00 EUR. Bei 89,50 EUR markierte die Vossloh-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 88,90 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Vossloh-Aktie belief sich zuletzt auf 5.962 Aktien.

Am 11.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 89,90 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Vossloh-Aktie damit 1,00 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 40,35 EUR am 19.11.2024. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 54,66 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Vossloh-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,25 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Vossloh-Aktie bei 78,75 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Vossloh am 24.04.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,24 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,39 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 6,58 Prozent auf 251,10 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 268,80 Mio. EUR gelegen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Vossloh am 24.07.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Vossloh-Anleger Experten zufolge am 30.07.2026 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,85 EUR je Vossloh-Aktie.

