Vossloh Aktie News: Vossloh gewinnt am Vormittag an Boden

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Vossloh. Die Aktionäre schickten das Papier von Vossloh nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 71,60 EUR.

Die Vossloh-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 71,60 EUR. Bei 71,60 EUR markierte die Vossloh-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 71,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 815 Vossloh-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.05.2025 bei 72,00 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Vossloh-Aktie derzeit noch 0,56 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 40,35 EUR am 19.11.2024. Derzeit notiert die Vossloh-Aktie damit 77,45 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Vossloh-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,10 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,35 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 64,00 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Vossloh am 24.04.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,24 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 251,10 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 268,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vossloh-Bilanz für Q2 2025 wird am 24.07.2025 erwartet. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Vossloh-Anleger Experten zufolge am 30.07.2026 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Vossloh im Jahr 2025 3,88 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

