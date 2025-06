Vossloh Aktie News: Vossloh am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen

Aktie im Blick

Die Aktie von Vossloh gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Vossloh-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,0 Prozent auf 72,90 EUR ab.

Die Vossloh-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:48 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 72,90 EUR. Die Vossloh-Aktie gab in der Spitze bis auf 72,30 EUR nach. Bei 73,30 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 14.764 Vossloh-Aktien gehandelt.

Am 05.06.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 80,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Vossloh-Aktie derzeit noch 10,84 Prozent Luft nach oben. Am 19.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 40,35 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 44,65 Prozent.

Nach 1,10 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,32 EUR je Vossloh-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 74,50 EUR aus.

Am 24.04.2025 äußerte sich Vossloh zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,24 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 251,10 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 6,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 268,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 24.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Vossloh veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 30.07.2026.

Experten gehen davon aus, dass Vossloh im Jahr 2025 3,86 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

