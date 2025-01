Vossloh Aktie News: Vossloh macht am Mittwochnachmittag Boden gut

Kursverlauf

Die Aktie von Vossloh zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Vossloh legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 5,0 Prozent auf 44,25 EUR.

Das Papier von Vossloh konnte um 15:50 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 5,0 Prozent auf 44,25 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Vossloh-Aktie sogar auf 44,40 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 42,30 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 20.422 Vossloh-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 51,40 EUR erreichte der Titel am 29.07.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Vossloh-Aktie somit 13,91 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 40,00 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.01.2024). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Vossloh-Aktie 9,60 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,05 EUR an Vossloh-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,21 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 58,25 EUR je Vossloh-Aktie an.

Am 31.10.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,74 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,52 EUR je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 8,18 Prozent auf 298,70 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 325,30 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 13.03.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 3,14 EUR je Aktie in den Vossloh-Büchern.

