Vossloh Aktie News: Vossloh am Vormittag mit Kursplus

22.01.25 09:24 Uhr

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Vossloh. Die Vossloh-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Plus bei 42,60 EUR.

Die Aktie notierte um 09:01 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 42,60 EUR zu. Bei 42,60 EUR erreichte die Vossloh-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 42,30 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 3.897 Vossloh-Aktien den Besitzer. Am 29.07.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 51,40 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,66 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 26.01.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 40,00 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 6,10 Prozent könnte die Vossloh-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren. Nachdem im Jahr 2023 1,05 EUR an Vossloh-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,21 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 58,25 EUR für die Vossloh-Aktie. Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Vossloh am 31.10.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,74 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,52 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 8,18 Prozent zurück. Hier wurden 298,70 Mio. EUR gegenüber 325,30 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert. Voraussichtlich am 13.03.2025 dürfte Vossloh Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Von Analysten wird erwartet, dass Vossloh im Jahr 2024 3,14 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Vossloh-Aktie Minuszeichen in Frankfurt: SDAX verbucht zum Start Abschläge Analysten sehen bei Vossloh-Aktie Potenzial Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX zum Ende des Dienstagshandels in Rot

