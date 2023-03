RTL Group verdient trotz Umsatzwachstum weniger - RTL-Aktie legt dennoch deutlich zu

Aktien in diesem Artikel RTL 45,18 EUR

Operativ und unter dem Strich verdiente die RTL Group allerdings weniger. Die Aktionäre müssen sich mit weniger Dividende zufrieden geben. Im laufenden Jahr rechnet die Bertelsmann-Tochter mit einem stabilen operativen Ergebnis und einem höheren Umsatz.

Der Umsatz stieg 2022 um 8,8 Prozent auf 7,2 Milliarden Euro. Das organische Wachstum betrug 1,6 Prozent. Der TV-Werbeumsatz gab spürbar um 4,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr nach. Der Streaming-Umsatz legte dagegen um knapp ein Fünftel zu. Die Streamingdienste des Konzerns steigerten die zahlenden Abonnenten zum Jahresende um 44 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 5,488 Millionen. Die Produktionsgeschäft Fremantle verzeichnete ein Wachstum von 21,9 Prozent, was unter anderem Zukäufen zu verdanken war.

Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITA) sank dagegen um 6,0 Prozent auf 1,08 Milliarden Euro. RTL selbst hatte zuletzt das untere Ende der Spanne von 1,05 bis 1,15 Milliarden in Aussicht gestellt. Belastend wirkten sich Anlaufverluste im Streaming-Geschäft, schwächere Werbeeinnahmen und der Verkauf des Belgien-Geschäfts aus.

Unter dem Strich brach der Gewinn um fast die Hälfte auf 673 Millionen Euro ein. Im Vorjahr hatten Verkäufe und ein Bewertungseffekt für einen außergewöhnlich hohen Nettogewinn gesorgt.

Die Aktionäre sollen eine Dividende von 4,00 Euro bekommen. Diese setzt sich zusammen aus einer regulären Dividende von 3,50 Euro und einer Ausschüttung von 50 Cent aufgrund der Veräußerung der RTL-Töchter in Belgien und Kroatien.

Im laufenden Jahr erwartet RTL einen Umsatz von 7,3 bis 7,4 Milliarden Euro. Das bereinigte EBITA soll bei 1,0 bis 1,05 Milliarden Euro liegen. Die Anlaufverluste im Streaming-Geschäft werden bei 200 Millionen Euro gesehen nach 233 Millionen im Vorjahr. An der Dividendenpolitik will RTL nicht rütteln: Es sollen weiterhin mindestens 80 Prozent des bereinigten Nettogewinns ausgeschüttet werden, so dass für die Jahre 2023 und 2024 mit einer ordentlichen Dividende von 3,50 Euro zu rechnen sei.

Die RTL-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 4,46 Prozent auf 46,80 Euro.

Bildquellen: RTL Group, Faraways / Shutterstock.com