DAX24.523 -0,7%Est505.856 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,80 -1,4%Nas22.954 -2,4%Bitcoin76.102 +1,1%Euro1,1717 -0,1%Öl64,98 +1,5%Gold4.857 +2,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Netflix 552484 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump-Rede in Davos im Blick: DAX tiefer -- Netflix-Bilanz mit Gewinn- und Umsatzsprung -- Kraft Heinz, TRATON, Amazon, Rheinmetall, Bitcoin, NVIDIA, Novo Nordisk, RENK im Fokus
Top News
QIAGEN-Aktie auf den Kaufzetteln: Gerüchte über Strategiewechsel lösen Rally aus QIAGEN-Aktie auf den Kaufzetteln: Gerüchte über Strategiewechsel lösen Rally aus
Ausblick: Alcoa verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel Ausblick: Alcoa verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Alle Infos zum neuen Login auf finanzen.net

Wadephul: Afrika ist Chancenkontinent - doch China oft schneller

21.01.26 12:16 Uhr

NAIROBI (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul (CDU) sieht Afrika als "Chancenkontinent" auch für die deutsche Wirtschaft, der aber noch nicht ausreichend wahrgenommen werde. "Deswegen sehen wir immer wieder, dass bedauerlicherweise ein chinesisches Engagement vor uns da ist, schneller da ist und effektiver hilft", sagte er nach einem Treffen mit seinem kenianischen Amtskollege Musalia Mudavadi in Nairobi. "Und ich glaube, das ist eine Lehre, die wir jetzt ziehen müssen. Wir müssen flexibler werden, wir müssen schneller werden."

Wer­bung

Mit Blick auf die Zollpolitik der US-Regierung sagte Wadephul, die Botschaft der Maßnahme sei ein klares Signal, dass alle Länder ihr Wirtschaftsportfolio diversifizieren müssen. "Der afrikanische Kontinent birgt dabei voraussichtlich großes Wachstumspotenzial", betonte er.

In der Vergangenheit habe sich die Wirtschaft auch in Deutschland vor allem auf den Norden und den Süden des Kontinents konzentriert, allerdings zu wenig auf die übrigen Länder. Wadephul ist mit einer größeren Wirtschaftsdelegation in Kenia. Derzeit sind rund 120 deutsche Unternehmen in Kenia vertreten.

Minister verweisen auf Chancen durch Migrationsabkommen

Mudavadi verwies auf kenianische Gesetzesinitiativen und Maßnahmen, die das Risiko für ausländische Investoren verringerten und den Standort Kenia attraktiver machen sollen, etwa eine Verschärfung des Geldwäschegesetzes. Die Regierung arbeite weiterhin an der Bekämpfung der Korruption.

Wer­bung

Beide Minister verwiesen auf Chancen durch das deutsch-kenianische Migrationsabkommen, das Fachkräften einen legalen Weg auf den deutschen Arbeitsmarkt ebnet, aber auch auf Qualifikationsmaßnahmen in Kenia setzt. Sorge vor negativen Auswirkungen wie etwa einem "Brain Drain" - also dem Verlust dringend im Land benötigter Fachleute wie beispielsweise medizinischem Personal - habe er nicht./czy/DP/jha