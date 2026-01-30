DAX24.539 +0,9%Est505.948 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,9600 -5,0%Nas23.462 -0,9%Bitcoin63.539 -2,1%Euro1,1862 +0,1%Öl66,19 -6,4%Gold4.658 -4,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Microsoft 870747 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 CSG Group A420X0 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Allianz 840400 Lufthansa 823212 Infineon 623100 adidas A1EWWW DroneShield A2DMAA Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht fester ins Wochenende -- US-Börsen letztlich in Rot -- Apple steigert Umsatz und Gewinn -- BioNTech, Rüstungsaktien, Tesla, adidas, ASTA Energy, Novo Nordisk, NVIDIA, Gold und Silber im Fokus
Top News
Trading-Depot: 144,4 % Rendite in vier Jahren - jetzt kostenlos anmelden! Trading-Depot: 144,4 % Rendite in vier Jahren - jetzt kostenlos anmelden!
Danone-Aktie: Rückruf für bestimmte Babynahrung in Deutschland Danone-Aktie: Rückruf für bestimmte Babynahrung in Deutschland
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Partizipieren an der Entwicklung von Europas Sicherheit und Verteidigung - So geht’s!

Wadephul beginnt Südostasienreise in Singapur

02.02.26 05:49 Uhr

SINGAPUR (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul beginnt seine Reise nach Südostasien und in die Pazifik-Region an diesem Montag in Singapur. In dem Stadtstaat südlich von Malaysia will der CDU-Politiker unter anderem mit Premierminister Lawrence Wong und seinem Amtskollegen Vivian Balakrishnan politische Gespräche führen. Zudem ist eine Rede Wadephuls am Internationalen Institut für Strategische Studien geplant. Am Nachmittag (Ortszeit) will Wadephul nach Neuseeland weiterreisen.

Wer­bung

Die Sprecherin des Auswärtigen Amtes hatte bei der Ankündigung der Reise gesagt, Wadephul wolle mit dem Besuch die Zusammenarbeit Deutschlands mit dem wichtigen Innovations- und Handelszentrum Singapur stärken. Unter anderem ist auch ein Unternehmensbesuch des Ministers geplant. Bis Freitag will Wadephul auch noch die Pazifikinsel Tonga, Australien und das Sultanat Brunei besuchen.

2024 Aktionsplan zu Zukunftstechnologien mit Singapur

Deutschland und Singapur hatten die guten bilateralen Beziehungen 2024 mit einem Aktionsplan speziell mit Blick auf Zukunftstechnologien verstärkt. Das Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Union und Singapur (EUSFTA), das 2019 in Kraft getreten ist, war ein wichtiger Schritt auf diesem Weg. In der Wirtschaftsmetropole, die als führender Finanz-, Technologie- und Logistikknotenpunkt in der Region gilt, sind rund 10.000 europäische Unternehmen tätig, darunter mehr als 2.000 aus Deutschland.

Das Wirtschafts-Powerhouse Singapur unterhält Freihandelsabkommen mit zahlreichen Ländern, darunter mit China (CSFTA) und den USA (USSFTA). Der Stadtstaat agiert als neutraler Partner und pflegt gute Beziehungen sowohl mit Peking als auch mit Washington./bk/DP/he