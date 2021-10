GEA-Aktie im Plus: GEA ändert Spartenname

Aktien in diesem Artikel GEA 40,07 EUR

1,16% Charts

News

Analysen

Die Sparte firmiert ab sofort unter dem Namen GEA Heating & Refrigeration Technologies, wie die GEA Group AG mitteilte. Die Umbenennung spiegele die führende Position von GEA als Anbieter nachhaltiger Wärme- und Kältetechnologie unter einem Dach wider.

Der Konzern kündigte zudem an, einen hohen einstelligen Millionenbetrag in die Erweiterung seiner Testzentren in ganz Europa zu investieren. Die im Mai begonnene Erweiterung des bestehenden Testzentrums in Berlin von 400 auf 850 Quadratmeter soll 2023 abgeschlossen sein. In Den Bosch, Niederlande, integriert GEA seine externen Testzentren in das bestehende Werk und erweitert es mit neuen, hochmodernen Testanlagen.

Auf XETRA gewinnt die GEA-Aktie am Mittwoch zeitweise 0,50 Prozent auf 40,01 Euro hinzu.

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: GEA Group