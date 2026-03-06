DAX23.591 -0,9%Est505.720 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7700 -1,3%Nas22.388 -1,6%Bitcoin58.107 +0,4%Euro1,1618 ±-0,0%Öl92,69 +9,9%Gold5.171 +1,7%
Wahllokale in Baden-Württemberg geöffnet

08.03.26 08:43 Uhr

STUTTGART (dpa-AFX) - In Baden-Württemberg haben die Wahllokale für die Landtagswahl geöffnet. Seit 8.00 Uhr können die Menschen im Südwesten ihre Stimmen abgeben. Wahlberechtigt sind nach Schätzungen des Statistischen Landesamts rund 7,7 Millionen Baden-Württembergerinnen und Baden-Württemberger. Die Wahllokale sind noch bis 18.00 Uhr geöffnet.

Die Wahl entscheidet über die Zusammensetzung des neuen Landtags und damit auch indirekt darüber, wer Nachfolger von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) wird, der nach drei Amtszeiten nicht mehr antritt. Chancen auf seine Nachfolge haben CDU-Landeschef Manuel Hagel und Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir.

Wahlergebnis könnte Umfragen zufolge sehr knapp werden

Umfragen sahen zuletzt ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den beiden Parteien. In der letzten Umfrage des ZDF-"Politbarometers" lagen beide mit 28 Prozent gleichauf. Zuvor hatten die Grünen den Abstand auf die lange deutlich führende CDU stark verkürzt. Derzeit wird Baden-Württemberg von einer grün-schwarzen Koalition regiert.

Die Wahl findet zum ersten Mal mit einem neuen Wahlrecht statt. Bei der Abstimmung haben die Wählerinnen und Wähler wie bei der Bundestagswahl nun zwei Stimmen. Die Zweitstimme ist die wichtigere Stimme, sie entscheidet über die Kräfteverhältnisse im Landtag. Mit der Erststimme bestimmen die Wähler den Direktkandidaten in ihrem Wahlkreis. Zuvor hatten die Bürger nur eine Stimme. Außerdem wurde das Wahlalter auf 16 Jahre gesenkt.

Die vorherige Landtagswahl im März 2021 hatten die Grünen mit 32,6 Prozent deutlich gewonnen. Die CDU kam mit 24,1 Prozent auf den zweiten Platz. Die SPD erreichte 11, die FDP 10,5 und die AfD 9,7 Prozent./dna/DP/mis