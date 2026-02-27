DAX25.284 ±-0,0%Est506.138 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,9600 -7,6%Nas22.668 -0,9%Bitcoin56.142 -1,0%Euro1,1815 ±0,0%Öl72,48 +2,2%Gold5.278 +1,9%
WDH/Israel: Verletzte bei iranischen Raketenangriffen

01.03.26 13:52 Uhr

(Knallgeräusche statt Knalls im zweiten Absatz.)

TEL AVIV (dpa-AFX) - Neue iranische Raketenangriffe auf Israel haben in weiten Teilen des Landes Luftalarm ausgelöst. Einwohner der Stadt Tel Aviv berichteten von lauten Explosionen. Der israelische TV-Sender N12 berichtete, es habe mehrere Einschläge gegeben. Das Nachrichtenportal "ynet" berichtete von mindestens 20 Verletzten in einem Gebäude in der Stadt Beit Schemesch, das direkt getroffen worden sei. Die Stadt liegt westlich von Jerusalem.

Millionen von Einwohnern harrten in Schutzräumen aus. "Wir hören immer wieder laute Knallgeräusche, möglicherweise sind das auch Abwehrraketen", sagte ein Einwohner Tel Avivs. "Es nimmt einfach kein Ende." Seit Beginn der israelisch-amerikanischen Angriffe im Iran am Samstagmorgen berichten Einwohner Israels von ständigen Gegenangriffen des Irans auf israelische Bevölkerungszentren, teilweise im halbstündigen Takt.

Am Samstag war bei einem Raketeneinschlag in Tel Aviv eine Frau getötet worden. Insgesamt starben nach offiziellen Angaben bei iranischen Raketenangriffen auf Israel bisher zwei Frauen, Dutzende Menschen wurden verletzt./le/DP/zb