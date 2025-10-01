DAX23.881 +0,6%ESt505.530 +0,4%Top 10 Crypto15,43 -3,1%Dow46.289 -0,1%Nas22.588 ±-0,0%Bitcoin96.632 -0,9%Euro1,1741 +0,1%Öl67,06 -0,9%Gold3.846 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Wolfspeed A41JEH NVIDIA 918422 HENSOLDT HAG000 Alibaba A117ME Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown droht: US-Börsen leichter -- DAX letztlich fester -- CoreWeave, Meta, Lufthansa, Continental, Alibaba, Tilray, Clara Technologies, Wolfspeed, Firefly, Etsy, Shopify im Fokus
Top News
Commodities im Fokus: So bewegen sich Öl & Co. am Abend Commodities im Fokus: So bewegen sich Öl & Co. am Abend
Bitcoin-Goldgrube Afrika: Warum Äthiopien zum Paradies für Bitcoin-Miner wird Bitcoin-Goldgrube Afrika: Warum Äthiopien zum Paradies für Bitcoin-Miner wird
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!

WDH/ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Gewinne - Anleger blicken gelassen nach USA

30.09.25 19:57 Uhr

(Im 7. Absatz wurde der Zeitraum präzisiert. Es handelt sich um das abgelaufene Geschäftsjahr.)

AMSTERDAM/LONDON/PARIS/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Dienstag nach anfänglich leichten Verlusten zugelegt und überwiegend auf Tageshoch geschlossen. Trotz eines in den USA drohenden "Shutdowns", also eines Arbeitsstillstandes in den US-Regierungsbehörden, sei "von Panik absolut keine Spur" wahrzunehmen, kommentierte Marktanalyst Luis Ruiz vom Broker CMC Markets.

Wer­bung

Ihm zufolge setzen die Anleger weiterhin darauf, dass sich Republikaner und Demokraten in letzter Minute über die Schuldenobergrenze einigen werden. Die Gefahren sollten allerdings nicht unterschätzt werden, warnt er und verwies vor allem auf mögliche Auswirkungen auf geldpolitische Entscheidungen.

Der EuroStoxx 50 legte um 0,42 Prozent auf 5.529,96 Punkte zu und schloss damit auf Tageshoch. Im Monat September hat der Leitindex der Euroregion um 3,3 Prozent und im abgelaufenen dritten Quartal um 4,3 Prozent zugelegt.

Außerhalb des Euroraums stieg der britische FTSE 100 am Dienstag um 0,54 Prozent auf 9.350,43 Punkte und legte damit im September um 1,8 Prozent zu. Im dritten Quartal waren es 6,7 Prozent.

Wer­bung

Der schweizerische SMI gewann am Dienstag 0,86 Prozent auf 12.109,42 Punkte, was für den zu Ende gehenden Monat ein kleines Minus bedeutet. Im abgelaufenen Quartal verbuchte er ein Plus von 1,6 Prozent.

Schwächster Sektor waren die Öl- und Gasbranche, die auf die fortgesetzte Korrektur der Ölpreise reagierte. Diese hatten nach dem starken Rückgang zum Wochenbeginn weiter nachgegeben. Am Montag war der Brent-Preis wegen einer Meldung der Nachrichtenagentur Bloomberg über eine mögliche Ausweitung der Fördermenge des Ölkartells Opec+ deutlich gefallen.

Asos (ASOS) büßten in London 4,8 Prozent ein, nachdem das Bekleidungsunternehmen mitgeteilt hatte, dass der operative Gewinn im abgelaufenen Geschäftsjahr am unteren Ende der Prognosespanne liegen dürfte.

Wer­bung

In der Schweiz gewannen Nestle (Nestlé) 1,4 Prozent. Am Markt kursierten Spekulationen, dass ein Verkauf des schlecht laufenden Wassergeschäfts demnächst bevorstehe.

Sanofi (Sanofi) legten letztlich um 0,3 Prozent zu, zeitweise war es allerdings um fast drei Prozent nach unten gegangen für die französische Pharmaaktie. Wegen des Verdachts auf einen Verstoß gegen das europäische Kartellrecht durchsuchten Beamte der EU-Kommission Standorte des Impfstoffherstellers in Deutschland und Frankreich./ck/stk