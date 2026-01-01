DAX25.283 ±-0,0%Est506.046 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,98 -2,1%Nas23.472 -1,0%Bitcoin82.966 -0,4%Euro1,1634 -0,1%Öl64,49 -1,4%Gold4.602 -0,5%
WDH: Weinkonsum in Deutschland erneut gesunken

15.01.26 09:15 Uhr

(Wiederholung: Tippfehler beseitigt)

BODENHEIM (dpa-AFX) - Der Weinkonsum in Deutschland geht weiter zurück. Wie das Deutsche Weininstitut (DWI) mitteilte, haben die Verbraucher im vergangenen Wirtschaftsjahr im Durchschnitt eine Flasche Wein pro Kopf weniger getrunken als im Vorjahreszeitrum. 21,5 Liter Wein trank ein über 16-Jähriger demnach im Durchschnitt von August 2024 bis Ende Juli 2025. Im Wirtschaftsjahr 2023/24 waren es noch 22,2 Liter - und 2020/21 sogar noch 24,3 Liter.

Basis der Zahlen ist laut DWI die Weinkonsumbilanz. Sie bilde neben den Einkäufen im Handel und bei den Erzeugern auch die außer Haus getrunkenen Mengen ab.

Die Menschen trinken weniger Alkohol und werden älter

"Diese Entwicklung ist auf das veränderte Konsumverhalten, höhere Lebenshaltungskosten sowie den demografischen Wandel in Deutschland zurückzuführen", sagte DWI-Geschäftsführerin Melanie Broyé-Engelkes.

Sekt und Schaumwein wurde dagegen fast genauso viel getrunken wie im Vorjahr, allerdings insgesamt viel weniger. Der Konsum ging leicht zurück: um 0,1 auf 3,5 Liter pro Kopf bei den über 16-Jährigen./irs/DP/stk