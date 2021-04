Honeywell verlegt Börsennotierung von der NYSE an die NASDAQ - Aktie schwächer

Der seit mehr als hundert Jahren an der New York Stock Exchange (NYSE) gehandelte US-Mischkonzern kündigte am Freitag an, seine Aktien künftig an der Technologiebörse NASDAQ zu notieren. Der Wechsel an die NASDAQ, der am 11. Mai wirksam wird, trage der Position von Honeywell als Software-Industrieunternehmen Rechnung.

Honeywells Vorgängerunternehmen, Allied Chemical & Dye, begann 1920 mit dem Handel am "Big Board".

Nach der Übertragung der Börsennotierung werde Honeywell in den NASDAQ-Composite-Index aufgenommen werden und die Anforderungen für eine Aufnahme in den NASDAQ-100-Index erfüllen. Mit der derzeitigen Marktkapitalisierung von rund 155,5 Milliarden Dollar werde der Konzern es unter die Top 20 im NASDAQ 100 schaffen.

Honeywell wird das aktuelle Tickersymbol HON beibehalten. Auch alle börsennotierten Anleihen werden künftig an der NASDAQ handeln.

Die Honeywell-Aktie verliert an der NYSE zeitweise 0,76 Prozent auf 222,19 US-Dollar.

