ING-Aktie gewinnt: ING-Gewinn sinkt überraschend deutlich - Aktienrückkauf angekündigt

Der Überschuss sei im Vergleich zum Vorjahr um 28 Prozent auf 979 Millionen Euro gefallen, teilte die im Eurozonen-Auswahlindex EURO STOXX 50 notierte Bank am Donnerstag in Amsterdam mit. Damit fiel das Ergebnis deutlich schlechter aus, als Experten erwartet hatten. Grund für den starken Gewinnrückgang ist die Risikovorsorge von 403 Millionen Euro - mehr als zehnmal so viel wie vor einem Jahr.

Auf der Ertragsseite fiel der Zinsüberschuss enttäuschend aus. Dieser ging trotz der inzwischen wieder deutlich höheren Zinsen leicht zurück. Dies ist aber auf zwei Sonderfaktoren wie neue Vorschriften zum Schutz von Hypothekenschuldner in Polen sowie ein Bilanzierungseffekt zurückzuführen. Ohne diese wäre der Zinsüberschuss gestiegen. Positive Nachrichten gab es von der Kapitalseite. Dank der hohen Kapitalquote kann die ING Group eigene Anteile für 1,5 Milliarden Euro zurückkaufen. ING-Aktien steigen in Amsterdam zeitweise um 6,89 Prozent auf 10,576 Euro.

/zb/jha/

AMSTERDAM (dpa-AFX)

