Sorgen um Immobilienwerte lassen Steinhoff-Aktien auf Rekordtief fallen

Die seit Monat nur noch im Cent-Bereich gehandelten Papiere brachen bis auf 0,1510 Euro ein. Zum Börsenschluss waren sie mit einem Verlust von 15,34 Prozent bei 0,17 Euro abgeschlagenes Schlusslicht im Kleinwerte-Index SDAX

Die Aktien der Poco-Mutter mit niederländischer Rechtsform und operativem Sitz in Südafrika stehen unter Druck, seit im Dezember Unregelmäßigkeiten in den Büchern des Unternehmens bekannt geworden waren. Nach der starken Expansion der vergangenen Jahre mit zahlreichen Übernahmen waren Zweifel an den Werten der übernommenen Unternehmen aufgekommen.

Ein Bericht der südafrikanischen Finanzseite "Moneyweb" nagte nun weiter am Vertrauen der Anleger. Der damalige Hauptaktionär und Aufsichtsratsvorsitzende Christo Wiese habe versucht, eigene Verbindlichkeiten durch Steinhoff decken zu lassen, schrieb "Moneyweb" unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Dabei sei es um einen sogenannten Margin Call gegangen. Dem Vernehmen nach sei es aber nicht dazu gekommen, hieß es weiter in dem Bericht.

Zu einem Margin Call kann es kommen, wenn für einen Kredit hinterlegte Sicherheiten einer Bank nicht mehr ausreichen. Die Bank fordert den Schuldner dann auf, nachzuschießen.

/mis/she/fba

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Steinhoff International Holdings N.V.