Weitere Abstufung

Nach einer sagenhaften Rally der Palantir-Aktie im vergangenen Jahr dürfte es 2025 weniger gut laufen, prognostizieren die Analysten von Morgan Stanley. Sie sehen das Unternehmen als zu hoch bewertet und vergeben daher ein "Underweight"-Rating.

• Palantir-Aktie unter Druck

• Morgan Stanley pessimistisch

• Unternehmenswert zu hoch - Ende der Rally?



Rally der Palantir-Aktie am Ende?

Für die Palantir-Aktie sieht es derzeit nicht gerade rosig aus. Nachdem das Papier des US-Anbieters von Software und Dienstleistungen im Bereich der Analyse großer Datenmengen im vergangenen Jahr eine sagenhafte Rally aufs Parkett legte - satte 340 Prozent ging es nach oben auf letztendlich 75,63 US-Dollar zu Jahresschluss - ist der Start ins neue Jahr 2025 wenig erfolgsversprechend, geht es nach einigen Analysten.

Wall Street-Analysten pessimistisch

So äußerten sich etwa die Experten der US-Großbank Morgan Stanley jüngst äußerst kritisch über die Palantir-Aktie. Sie glauben, dass die Rally ein jähes Ende gefunden hat und stuften das Papier am Montag ab. Nach den massiven Gewinnen in 2024 sind sie der Meinung, dass der Wert des Unternehmens zu hoch bemessen sein könnte. Die Morgan Stanley-Analysten bewerten die Palantir-Aktie daher nun mit "Underweight" bei einem Kursziel von 60 US-Dollar - etwa 14,3 Prozent unter dem letzten Schlusskurs von 69,99 US-Dollar an der NASDAQ. Auch das Gros der Wall Street-Experten blickt eher pessimistisch in die Zukunft von Palantir. Lediglich zwei Kaufempfehlungen stehen acht Halten- sowie sechs Verkaufsempfehlungen bei TipRanks gegenüber. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 44,85 US-Dollar, was einem Abwärtspotenzial von fast 36 Prozent entspricht.

Palantir zu hoch bewertet?

Palantir habe im letzten Jahr durchaus vieles richtig gemacht, betonte Morgan Stanley-Analyst Sanjit Singh in einer Kundennotiz: "Um es ganz klar zu sagen: Wenn Führungskräfte und Entscheidungsträger ihre KI-Initiative schnell in eine Live-Produktionsumgebung bringen wollen, hat sich Palantir als einer der wenigen Partner herauskristallisiert, die man anrufen kann". "Palantirs kommerzieller Erfolg und der Produktzyklus [der Plattform für künstliche Intelligenz] waren der Grund für die Neubewertung", kommentierte Singh weiter. Der Gewinn des Unternehmens in 2024 sei jedoch fast ausschließlich auf die Ausdehnung der Bewertungsvielfache zurückzuführen. "Die Bewertung geht weit über das hinaus, was selbst für ein führendes Softwareunternehmen als angemessen angesehen werden sollte", meint auch ein Top-Investor, der unter dem Pseudonym The Software Side of Life bekannt ist, Wallstreet Online zufolge.

Palantir-Aktie fällt

Anleger ließen sich von den pessimistischen Aussichten offenbar etwas verschrecken: Nachdem die Palantir-Aktie an der NASDAQ bereits in den vergangenen zwei Tagen jeweils 4,97 Prozent bzw. 7,81 Prozent an Wert verloren hat, geht es auch im nachbörslichen Handel am Dienstag um weitere 0,91 Prozent nach unten auf zuletzt 69,35 US-Dollar.

