DAX rutscht zum Start in den Freitagshandel weiter ab

Der DAX gibt zur Eröffnung um 0,78 Prozent auf 11.876,34 Punkte nach und entfernt sich damit weiter von der psychologisch wichtigen 12.000-Punkte-Marke.

An der Wall Street hatten am Vortag Gewinnmitnahmen nach der vorherigen Erholungsrally den Dow Jones Industrial um fast sieben Prozent und den marktbreiten S&P 500 um nahezu sechs Prozent nach unten gedrückt und damit noch mehr als den DAX im Feiertagshandel mit rund viereinhalb Prozent. Auch die NASDAQ in New York hatte ihre Rekordjagd beendet und fiel stark zurück.

Für den Kursrutsch hatten eine Reihe von Faktoren gesorgt, vor allem die Aussagen der US-Notenbank. Sie hatte mit ihrem Ausblick auf noch für 18 Monate niedrige Zinsen jede Hoffnung zunichte gemacht, die Wirtschaft könne sich schnell erholen. Die bereits eingepreiste V-Erholung an den Märkten entbehrt damit jeder Grundlage. Dazu kam die erneute Virusausbreitung in den USA, wo die Neuinfektionen in 21 Bundesstaaten steigen. Viele Händler weisen jedoch daraufhin, dass der Kursrutsch mit Ansage kam. Denn dass die V-Erholung auf wackeligen Füßen stand, war den meisten klar. "Das war wie bei dem Märchen mit des Kaisers neuen Kleidern", sagt ein Händler: "Die Fed hat einfach nur laut ausgesprochen, was alle dachten".

Die Helaba sprach in ihrem Tagesausblick von einem Rücksetzer mit Vorwarnung. Es dränge sich der Eindruck auf, als würde sich nun die Diskrepanz zwischen den realwirtschaftlichen Daten und dem zuletzt enormen DAX-Aufschwung verringern.

Marktstratege Michael McCarthy von CMC Markets verglich die scharfe Abkühlung mit dem Tempo des vorherigen Euphorieaufbaus und sprach von einem "U-Turn nach V-förmiger Erholung". Nach dem vorsichtigen Tenor der US-Notenbank und steigenden Corona-Fallzahlen in den USA seien die Anleger wieder in die Defensive geflüchtet. Die Furcht vor einer zweiten Corona-Welle habe den Anlegern die Stimmung verhagelt, hieß es bei der Credit Suisse.

