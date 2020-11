thyssenkrupp erwartet auch 2020/21 Milliardenverlust - thyssen-Aktie deutlich schwächer

Das Minus fällt damit etwas besser aus als von Analysten erwartet, aber um 1,5 Milliarden Euro höher als im Vorjahr, wie aus der in Essen vorgelegten Bilanz hervorgeht. Unter dem Strich blieb nach Wertberichtigungen und Restrukturierungskosten von zusammen 3,6 Milliarden Euro ein Fehlbetrag von 5,5 Milliarden Euro. Wie im Vorjahr soll es keine Dividende geben.

Konzernchefin Martina Merz rechnet angesichts der laufenden Sanierung zwar mit einer Besserung im neuen Geschäftsjahr. Gleichwohl erwartet sie unter dem Strich erneut einen Verlust von über 1 Milliarde Euro. Operativ dürfte durch dreistellige Millionenverluste im Stahl und bei den vor einem möglichen Verkauf stehenden Geschäftseinheiten ein bereinigter EBIT-Verlust von rund einer halben Milliarde Euro auflaufen. Auch die Mittelabflüsse werden sich fortsetzen: Beim Free Cashflow vor Portfolioveränderungen rechnet thyssenkrupp mit einem negativen Wert von rund 1,5 Milliarden Euro. Im abgelaufenen Jahr waren 5,5 Milliarden Euro verbrannt worden. Damit ist ein Teil der gut 15 Milliarden Euro Zufluss aus dem Verkauf des Aufzugsgeschäft schon wieder aufgezehrt.

thyssenkrupp will deshalb die Sanierungsbemühungen verstärken und zusätzlich noch einmal 5.000 Stellen abbauen, notfalls auch mit Kündigungen. Vergangenes Jahr war mit den Arbeitnehmervertretern bereits ein Abbau von konzernweit 6.000 Mitarbeitern ausgehandelt worden. Davon haben 3.600 den Stahl- und Industriekonzern bereits verlassen.

thyssenkrupp teilt automobilen Anlagenbau - 385 Jobs fallen weg

thyssenkrupp hat sich auch für den automobilen Anlagenbau mit den Arbeitnehmervertretern auf eine sozialverträgliche Restrukturierung in Deutschland geeinigt. Danach sollen insgesamt 385 Stellen abgebaut und ein Standort in Sachsen zugunsten eines anderen aufgegeben werden, wie es in einer Mitteilung des Unternehmens heißt.

Der Geschäftsbereich mit dem Namen System Engineering wird dabei im laufenden Geschäftsjahr aufgeteilt. Am Ende soll es einen auf Karosseriemontage spezialisierten Anlagenbauer geben, der weiter zur Konzernsparte Automotive Technology gehört.

Antriebs- und Batteriemontage werden dagegen in einem Unternehmen gebündelt, das zum Portfoliosegment Multi Tracks von thyssenkrupp gehört. Zu Multi Tracks gehören in Zukunft Bereiche, für die sich der Konzern langfristig nicht als bester Eigentümer sieht. Sie sollen saniert und anschließend verkauft oder mit einem Partner weitergeführt werden. Wo dies nicht möglich ist, droht eine komplette Schließung.

Der Bereich Multi Tracks umfasst Geschäfte mit einem Gesamtumsatz von 5,5 Milliarden Euro.

Im XETRA-Handel geht es für die thyssen-Aktie zeitweise um 3,30 Prozent abwärts auf 4,74 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)

