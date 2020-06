Powell-Rede bremst Dow Jones kurzzeitig aus

Mit Rückenwind von der Fed und getrieben von der Hoffnung auf ein weiteres umfangreiches Infrastruktur-Programm der US-Regierung sowie überraschend starken Einzelhandelsdaten für Mai legte der Dow Jones zum Start am Dienstag um 2,19 Prozent auf 26.326,68 Punkte zu. Aktuell geht es für den US-Leitindex um 2,14 Prozent auf 26.316 Zähler nordwärts. Vor der erwarteten Rede des Fed-Chefs war der Dow auf bis zu 26.611,03 Punkte gestiegen. Die Sorgen vor einer zweiten Corona-Infektionswelle rücken dagegen wieder in den Hintergrund.

Die US-Notenbank hatte am Vorabend angekündigt, ihr Anleihekaufprogramm auch auf Schuldtitel einzelner Unternehmen auszudehnen. Für den Kauf in Frage kommen Anleihen von Unternehmen, die am 22. März über ein Investmentgrade-Rating verfügten und daneben noch einige andere Bedingungen erfüllen müssen. Dies hatte die Kurse an den US-Aktienmärkten am Dienstag bereits beflügelt. Zudem berichtete nun die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen, dass die US-Regierung angeblich eine weitere Billion US-Dollar über Infrastruktur-Ausgaben in die heimische Wirtschaft pumpen wolle.

Powell-Rede im Fokus

Die angeschlagene US-Wirtschaft kann sich nach Ansicht der Notenbank Fed erst völlig erholen, wenn die Bürger von der Eindämmung der Corona-Pandemie überzeugt sind. Entsprechend äußerte sich Fed-Chef Jerome Powell am Dienstag bei einer halbjährlichen Anhörung vor dem Kongress. Er sagte in der Video-Konferenz, direkte Hilfen für Haushalte und Firmen könnten den entscheidenden Unterschied machen, um den langfristigen Schaden für die Wirtschaft zu begrenzen. Zu Wochenbeginn hatte die Fed ihr als "Main Street Lending Facility" bekanntes Programm mit einem Gesamtvolumen von 600 Milliarden Dollar gestartet. Es soll Firmen mit bis zu 15.000 Mitarbeitern oder einem Umsatz von höchstens fünf Milliarden Dollar helfen, die Krise besser zu überstehen.

US-Einzelhandel erholt sich etwas von Coronaschock

Die US-Einzelhändler haben mit dem allmählichen Abklingen der Coronakrise wieder mehr Geld in der Kasse. Sie nahmen im Mai Prozent 17,7 Prozent mehr ein als im Vormonat, wie das Handelsministerium in Washington am Dienstag mitteilte. Insbesondere die Autobranche konnte sich über ein Umsatzplus von 44,1 Prozent bei Pkws und Fahrzeugteilen freuen. Im April hatten die US-Einzelhändler einen heftigen Einbruch erlitten - revidierten Zahlen zufolge von 14,7 Prozent. Von Reuters befragte Ökonomen hatten für Mai lediglich mit einem Plus von 8,0 Prozent gerechnet. Der private Konsum macht mehr als zwei Drittel der US-Wirtschaftsleistung aus.

