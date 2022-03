AUTO1-Aktie bricht dennoch auf Rekordtief ein: AUTO1 mit kräftigem Umsatzsprung

Aktien in diesem Artikel AUTO1 9,48 EUR

Für das laufende Jahr stellt das Unternehmen, das jüngst in den SDAX abgestiegen ist, ein weiteres Wachstum in Aussicht. Die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs könne man noch nicht einschätzen.

Der Umsatz stieg im vierten Quartal auf 1,6 Milliarden Euro. Das Rohergebnis legte um 56 Prozent auf 129 Millionen Euro zu. Der bereinigte EBITDA-Verlust vergrößerte sich unterdessen auf 45 von 22 Millionen Euro.

Im Gesamtjahr stieg der Umsatz um 70 Prozent auf 4,8 Milliarden Euro. Der Rohertrag legte um 51 Prozent auf 431 Millionen Euro zu. Beim bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stand ein Verlust von 107 Millionen Euro nach einem Minus von 15 Millionen Euro im Vorjahr zu Buche.

Im laufenden Jahr rechnet AUTO1 mit einem Umsatz von 5,7 bis 6,8 Milliarden Euro. Das Rohergebnis soll 470 bis 580 Millionen Euro erreichen. Die bereinigte EBITDA-Marge sieht das Unternehmen bei minus 3,0 bis minus 2,0 Prozent. Den Absatz im Großhandelssegment (Merchant) sieht AUTO1 bei 580.000 bis 680.000 Fahrzeugen, über Autohero (Retail) bei 70.000 bis 90.000 Fahrzeuge. Damit liegt die Gesamtabsatzprognose bei 650.000 bis 770.000 Einheiten.

Im vergangenen Jahr setzte AUTO1 596.731 Fahrzeuge ab, davon 555.351 im Großhandel und 41.380 über Autohero. Das hatte der Konzern bereits im Januar bekanntgegeben.

In Russland und der Ukraine sei man zwar nur minimal tätig, so das Unternehmen. In einigen der mittel- und osteuropäischen Märkte sei aber ein Anstieg der Volatilität und eine Eintrübung des Konsumklimas zu beobachten. Das Unternehmen sieht sich gut aufgestellt, um auf weitere Änderungen im Marktumfeld angemessen zu reagieren.

Die Entwicklung des Rohergebnisses - also die erzielten Verkaufserlöse abzüglich des Ankaufpreises - soll sich in den kommenden Quartalen im Privatkundensegment stärker beschleunigen. Im vierten Quartal 2021 erzielte das Unternehmen hier je verkauftem Auto ein Rohergebnis von 418 Euro - deutlich mehr als die 290 Euro aus dem Vorjahreszeitraum.

AUTO1 strebt als stark wachsendes Online-Unternehmen erst 2023 das Erreichen der operativen Gewinnschwelle an. Zum Nettoergebnis machte das Unternehmen zunächst keine Angaben.

So reagiert die AUTO1-Aktie

Auch ein überraschend gutes Schlussquartal des Online-Autohändlers AUTO1 hat am Mittwoch an der Börse nicht überzeugt. Im Gegenteil, nach anfänglichen Kursgewinnen brachen die Papiere via XETRA auf ein Rekordtief ein. Um fast 20 Prozent auf knapp unter 9 Euro ging es für den Kurs abwärts, das war der niedrigste Stand seit dem Börsengang vor gut einem Jahr. Zuletzt verlor das Papier noch 16,65 Prozent auf 9,35 Euro.

Das bislang auf den Großhandel spezialisierte Unternehmen plant in diesem Jahr den Verkauf von bis zu rund 30 Prozent mehr Autos als im Vorjahr. Im vergangenen Jahr schnellte der Umsatz zwar um mehr als zwei Drittel nach oben, AUTO1 fährt aber nach wie vor Verluste ein: Der um Sondereffekte bereinigte Verlust vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen versiebenfachte sich auf rund 107 Millionen Euro an. Stark wachsen wollen die Berliner im noch jungen Privatkundensegment. Hierfür müssen sie allerdings viel Geld investieren.

"Noch nicht profitable Unternehmen stehen in der aktuellen Zinslandschaft nicht unbedingt in der Gunst der Anleger", schrieb Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von RoboMarkets. Die derzeit steigenden Kapitalmarktzinsen drohen die Finanzierung des geplanten Wachstums zu verteuern, was wiederum die Profitabilität belasten dürfte. Daher ging es Molnar zufolge mit dem Aktienkurs zuletzt bergab. "Um hier eine echte Wende herbeizuführen, wäre die Aussicht auf schwarze Zahlen sicherlich hilfreich. Die dürften allerdings noch eine Weile auf sich warten lassen". Bei der Aktie sei "viel Geduld gefragt".

Das Unternehmen war vor gut einem Jahr an die Börse gegangen. Am Tag der Erstnotiz am 4. Februar 2021 markierten die Anteile mit 56,76 Euro ein Rekordhoch, anschließend ging es kontinuierlich abwärts. Wer zum Höchstkurs gekauft und die Papiere gehalten hat, verbucht einen Verlust von mehr als 80 Prozent.

Allein an diesem Mittwoch war das Verlustpotenzial enorm: Vom Tageshoch im frühen Xetra-Handel bei 12,075 Euro bis zum Tief von 8,99 Euro sackte der Kurs um gut ein Viertel ab.

Auch David Reynolds vom Investmenthaus Davy Research wies auf den Zusammenhang von zu finanzierendem Wachstum einerseits und steigenden Zinsen andererseits hin. Dies im Zusammenspiel mit Corona-bedingten Lieferengpässen hätten "die Risikofreude an den Kapitalmärkten grundsätzlich verändert". Das gelte vor allem für Unternehmen mit einem starken Umsatzwachstum bei gleichzeitig auflaufenden Verlusten wie AUTO1. Diese sei geradezu "archetypisch" für Börsengänge derartiger Unternehmen im Coronajahr 2021.

FRANKFURT/BERLIN (Dow Jones/dpa-AFX)

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com