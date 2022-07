Software-Aktie unter Druck: Software AG senkt Ziel für Auftragseingang in Digitalisierungssparte

Grund dafür seien die schwächer als erwartet ausgefallenen Aufträge in der Sparte im zweiten Quartal, teilte das im MDAX notierte Unternehmen Software AG am Donnerstagabend in Darmstadt mit. Darüber hinaus gebe es erste Anzeichen dafür, dass Kunden ihre Entscheidungen aufgrund des sich verändernden wirtschaftlichen Umfelds verzögern. Der Vorstand rechnet jetzt in der Sparte nur noch mit einem Anstieg des Auftragseingangs um 12 bis 18 Prozent. Bislang hatte der Konzern mit einem Plus von 15 bis 25 Prozent gerechnet. Die anderen Ziele für das laufende Jahr wurden dagegen bestätigt, ebenso wie die 2023er-Prognose eines Umsatzes von einer Milliarde Euro sowie einer operativen Marge von 25 bis 30 Prozent im kommenden Jahr.

Software AG erweitert Vorstand mit CRO und COO auf sechs Mitglieder

Die Software AG erweitert ihren Vorstand von vier auf sechs Mitglieder. Joshua Husk wurde zum Chief Revenue Officer (CRO) bestellt, um die Schlagkraft des Vertriebs zu verbessern, wie der Konzern mitteilte. Benno Quade werde als Chief Operating Officer (COO) die operativen Prozesse weiter vorantreiben. Beide treten ihre Vorstandsmandate am 1. August an.

Husk verfüge über genau die Kompetenzen, die für die Software AG bei der weiteren Beschleunigung ihrer Transformationsstrategie wichtig seien, teilte das Unternehmen mit. Der Vertriebler hatte unter anderem Führungspositionen bei First Data Corporation, IBM, Intel, Oracle und zuletzt bei dem Cloud-Unternehmen Samba Nova inne.

Quade kommt aus den eigenen Reihen des Konzerns, er ist seit 10 Jahren bei der Software AG und mit der Unternehmens- und Transformationsstrategie bestens vertraut. Seine Stationen im Unternehmen waren die des Chief Legal Officer, des Chief Operating Officer für die Go-to-Market-Organisation und zuletzt des Chief Customer Success Officer.

Software-Aktien sacken ab nach Sparten-Prognosensenkung

Die Aktien der Software AG haben am Freitag unter einer Prognosesenkung für eine wichtige Sparte gelitten. Auf der Handelsplattform XETRA büßen die Titel zeitweise 2,44 Prozent auf 25,60 Euro ein. Damit drohen sie ihre jüngste Talfahrt fortzusetzen und auf den niedrigsten Stand seit dem Frühjahr 2020 abzurutschen. Bereits am Vortag hatte eine Abstufung der US-Investmentbank Morgan Stanley belastet, nun kam eine Abstufung der Investmentbank Oddo BHF hinzu.

Der MDAX-Konzern senkte sein Jahresziel für den Auftragseingang in der Digitalisierungssparte. Nach der schwächer als erwarteten Entwicklung im zweiten Quartal gebe es erste Anzeichen dafür, dass Kunden ihre Entscheidungen aufgrund des sich verändernden wirtschaftlichen Umfelds verzögerten, hieß es zur Begründung. Die anderen Jahresziele wurden hingegen bekräftigt.

Die Zukunftssparte des Konzerns bleibe weiter hinter der Planung zurück, monierte ein Börsianer. Die Marktakzeptanz bleibe einfach zu gering. Analyst Knut Woller von der Baader Bank zeigte sich überrascht von den Argumenten für die überraschende Kürzung der Spartenprognose. Berichte anderer Unternehmen hätten bislang darauf hingedeutet, dass sich die Softwareausgaben im zweiten Quartal gut entwickelt hätten. Es sei daher nicht auszuschließen, dass bei der Software AG auch interne Gründe eine Rolle gespielt hätten.

DARMSTADT / FRANKFURT (dpa-AFX / Dow Jones Newswires)

Bildquellen: Software AG, Nigel Treblin/Getty Images