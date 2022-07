Anmerkung zum Markt für Digital Assets: Die Zerschlagung von 3AC: LTCM ohne die Wirtschaftsnobelpreisträger

In der Branche der Digital Assets ist ein Prozess des Schuldenabbaus im Gange. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen deutlich, wie Digital Assets (oder "Kryptowährungen") mit dem traditionellen Finanzwesen verschmelzen - zum Guten oder zum Schlechten. Die Liquidation von Three Arrows Capital (3AC) und die immer offensichtlicher werdenden Expositionen seiner Kreditpartner haben die relativ neue Krypto-Kreditbranche in den Fokus gerückt. Diese Ereignisse haben gleichzeitig auch die Stärken dezentraler Finanzanwendungen (DeFi) gezeigt, die nach wie vor reibungslos funktionieren und eine Transparenz und Überprüfbarkeit bieten, die im traditionellen Finanzsystem oft nicht gegeben ist.

DeFi vs. CeFi

Zunächst ist es wichtig zu klären, was eine "dezentrale Finanzierung" (DeFi) ist und was sie nicht ist. Im Folgenden finden Sie eine knappe Begriffsbestimmung: "Dezentrale Finanzierung (DeFi) bietet Finanzinstrumente an, ohne sich auf Finanzintermediäre wie Makler, Börsen oder Banken zu verlassen, indem sie intelligente Verträge auf einer Blockchain verwendet" .

Nach der WisdomTree Digital Asset Taxonomie macht das DeFi-Segment des Ökosystems für Digital Assets weniger als 1 Prozent der gesamten Marktkapitalisierung des Ökosystems aus . Das Segment umfasst eine Reihe dezentraler Anwendungen (dApps), die auf einem oder mehreren Layer-1-Smart-Contract-Netzwerken arbeiten (z. B. Ethereum, Polygon usw.). Diese dApps bieten Finanzdienstleistungen oder -instrumente wie Handel, Kreditvergabe oder Derivate an. Beispiele hierfür sind Aave, Compound und SushiSwap.

Der entscheidende Teil der DeFi-Definition kommt am Schluss. Die "Verwendung von Smart Contracts auf einer Blockchain" hat zur Folge, dass die Bestände jederzeit überprüft werden können, da die verteilten Ledger ("Blockchains") und der quelloffene Code für Smart Contracts transparent sind. Die Vertragsregeln sind sehr klar. Diejenigen, die diese DeFi-Apps nutzen, tun dies im Besitz ihres öffentlichen/privaten Schlüsselpaars. Das bedeutet, dass sie ihre Assets selbst verwahren und entscheiden, wann und wie diese Assets genutzt werden können und werden.

DeFi steht im Gegensatz zu dem, was manche als Centralized Finance (CeFi) oder Traditional Finance (TradFi) bezeichnen. Historisch gesehen waren diese beiden Bereiche getrennt. In den vergangenen Jahren haben sich die Grenzen jedoch verwischt.

Ein solches Beispiel ist das Aufkommen der zentralisierten Krypto-Kreditbranche. Die Branche lässt sich grob einteilen in Kryptokreditunternehmen (z. B. BlockFi, Celsius, Babel Finance), Zwischenhändler, die die Kreditgeber mit den Kreditnehmern (z. B. Genesis), und die Kreditnehmer selbst verbinden. Bei diesen Kreditnehmern handelte es sich häufig um Hedgefonds, die in einigen Fällen fremdfinanzierte Positionen in verschiedenen digitalen Vermögenswerten einnahmen. Ein solcher Hedgefonds ist Three Arrows Capital (3AC). Wenn sie keine fremdfinanzierten Long-Positionen in Digital Assets eingehen, könnten Kreditnehmer ihre Bestände auch in DeFi-Apps investieren, um von den mitunter hohen Renditen zu profitieren . Ein Großteil dieser Kreditvergabe betraf die an den US-Dollar gekoppelte Token ("Stablecoins"), was ein weiteres Beispiel dafür ist, dass die Grenzen zwischen Kryptowährungen und traditionellen Finanzsystemen verschwimmen. Unter Berücksichtigung dieser Konzepte kann man besser verstehen, was derzeit geschieht.

Der Schuldenabbau kann beginnen

Um die aktuellen Ereignisse zu verstehen, ist es hilfreich, mit dem Zusammenbruch von UST/LUNA von Terraform Lab zu beginnen. Anfang April 2022 wurde die Kryptowährung LUNA mit einem Gegenwert von rund 41 Milliarden US-Dollar bewertet. Mitte Mai war es weniger als 300 Millionen US-Dollar wert . Am 7. Mai 2022 lag der Höchstbetrag der ausstehenden UST bei über 18 Milliarden US-Dollar. Am 1. Juli 2022 wurde ein UST zu 4 Cent pro Dollar gehandelt .

Stellen Sie sich den Zusammenbruch von UST/LUNA wie eine Wasserbombe vor. Diejenigen, die der Explosion ausgesetzt waren, treiben nun an der Wasseroberfläche.

Der erste, der öffentlich Anzeichen von Unsicherheit zeigte, war der Krypto-Kreditgeber Celsius, der die Abhebungen mit dem Hinweis auf "extreme Marktbedingungen" aussetzte . Der nächste war der Krypto-Kreditgeber BlockFi, der damit begann, Personal abzubauen , bevor er enthüllte, dass er eines von mehreren Unternehmen war, die an der Liquidierung von Positionen des Hedgefonds 3AC beteiligt waren. An diesem Punkt wird die Verflechtung der verschiedenen Krypto-Kreditgeber mit 3AC (und untereinander) deutlich. Man geht bislan davon aus, dass 3AC eine Exposition von über 200 Millionen US-Dollar bei LUNA hatte - und das ist erst der Anfang. Der Krypto-Broker Voyager Digital hat öffentlich bekannt gegeben, dass 3AC nicht in der Lage war, die Zahlungen für ein Darlehen in Höhe von 15.250 BTC im Wert von etwa 305 Mio. US-Dollar und 350 Mio. US-Dollar an USD Coin (USDC) zu leisten . Es wird angenommen, dass der Marktmacher und Kreditgeber Genesis eine Exposition von Hunderten von Millionen Dollar bei 3AC hat .

Zum jetzigen Zeitpunkt wurden bereits eine Reihe von Übernahme- und Rettungsmaßnahmen eingeleitet, aber noch nicht abgeschlossen. Die Kryptobörse FTX ist eine der Hauptakteure . Die Krypto-Investmentfirma Morgan Creek Digital ist eine weitere . Die Zeit wird zeigen, wie sich dies entwickeln wird.

Wenn Ihnen diese Geschichte bekannt vorkommt, dann liegt das daran, dass Sie an Long Term Capital Management (LTCM) denken - nur ohne die Wirtschaftsnobelpreisträger (oder eine staatliche Rettungsaktion). Das Ergebnis des Eingehens großer fremdfinanzierter Long-Positionen in Märkten, die genauso volatil sind wie Digital Assets, ist kaum überraschend. Es ist erwähnenswert, dass die mangelnde Transparenz der fremdfinanzierten Positionen von Hedgefonds wie 3AC und der Grad der Besicherung der Positionen von Kreditgebern wie BlockFi oder Celsius im Gegensatz zur Transparenz und Überprüfbarkeit gemäß der oben erläuterten Definition von DeFi stehen.

In den kommenden Monaten werden die Preise für digitale Vermögenswerte voraussichtlich gedämpft bleiben. Die erzwungene Auflösung von Positionen an Digital Assets bringt zusätzliches Angebot auf die Märkte, die seit Januar 2022 von einer risikoarmen Stimmung geprägt sind. Selbst Netzwerke oder dApps, die nichts mit den aufgelösten Positionen und Insolvenzen zu tun haben und weiterhin reibungslos funktionieren (z. B. Aave und Compound), werden wahrscheinlich als Kollateralschaden enden. Erwarten Sie auch, dass mehr insolvente Parteien auftauchen werden, insbesondere da das Handelsvolumen an kleinen Kryptobörsen abnimmt.

Der Weg zum verantwortungsvollen DeFi

Die gute Nachricht ist, dass die Liquidation und der Konkurs dieser Unternehmen noch keine wesentlichen Auswirkungen auf das herkömmliche Finanzsystem haben, da sie nicht ansteckend sind . Da die Grenzen zwischen dem Krypto- und dem traditionellen Finanzsystem jedoch immer mehr verschwimmen, ist es schwer vorstellbar, dass die Regulierungsbehörden die Aktivitäten in und um das Ökosystem der Digital Assets nicht noch genauer unter die Lupe nehmen. Es wird sich wahrscheinlich eine "verantwortungsvollere DeFi" herausbilden, die durch eine Reihe strengerer regulatorischer Anforderungen und eine strengere Aufsicht in den Industrieländern vorangetrieben wird. Dieser Trend hat sich bereits mit der Executive Order on Ensuring the Responsible Development of Digital Assets (Durchführungsverordnung zur Sicherstellung der verantwortungsvollen Entwicklung von Digital Assets) in den USA und mit der baldigen Verabschiedung der Markets in Crypto Assets (MiCA) in der EU abgezeichnet. Dieser wird in naher Zukunft weiter an Fahrt gewinnen.

Dieses Material wurde von WisdomTree und seinen verbundenen Unternehmen erstellt und soll nicht für Prognosen, Research oder Anlageberatungen herangezogen werden. Zudem stellt es weder eine Empfehlung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren oder zur Übernahme einer Anlagestrategie dar. Die geäußerten Meinungen wurden am Herstellungsdatum getätigt und können sich je nach den nachfolgenden Bedingungen ändern. Die in diesem Material enthaltenen Informationen und Meinungen wurden aus proprietären und nicht proprietären Quellen abgeleitet. Daher übernehmen WisdomTree und seine verbundenen Unternehmen sowie deren Mitarbeiter, Führungskräfte oder Vertreter weder die Haftung für ihre Richtigkeit oder Zuverlässigkeit noch die Verantwortung für anderweitig auftretende Fehler und Auslassungen (einschließlich Verantwortlichkeiten gegenüber einer Person aufgrund von Fahrlässigkeit). Die Verwendung der in diesem Material enthaltenen Informationen erfolgt nach eigenem Ermessen des Lesers. Wertsteigerungen in der Vergangenheit lassen keinen Schluss auf zukünftige Ergebnisse zu.

Quellen:

1: https://blockworks.co/three-arrows-capital-ordered-into-liquidation-by-bvi-court-report/

2: https://en.wikipedia.org/wiki/Decentralized_finance

3: "Eine neue Anlageklasse: Investieren in das Ökosystem der Digital Assets"

4: https://www.coingecko.com/en/categories/decentralized-finance-defi

5: https://defirate.com/lend/

6: https://www.coingecko.com/en/coins/terra-luna

7: https://www.coingecko.com/en/coins/terra-usd

8: https://blog.celsius.network/a-memo-to-the-celsius-community-59532a06ecc6

9: https://www.reuters.com/business/finance/crypto-firm-blockfi-cut-headcount-by-20-2022-06-13/

10: https://www.ft.com/content/126d8b02-f06a-4fd9-a57b-9f4ceab3de71

11: https://www.wsj.com/articles/battered-crypto-hedge-fund-three-arrows-capital-considers-asset-sales-bailout-11655469932?mod=latest_headlines

12: https://www.prnewswire.com/news-releases/voyager-digital-provides-market-update-301575492.html

13: https://www.coindesk.com/business/2022/06/29/genesis-faces-hundreds-of-millions-in-losses-as-3ac-exposure-swamps-crypto-lenders-sources/

14: https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-06-30/ftx-nears-deal-to-buy-crypto-lender-blockfi-in-likely-fire-sale

15: https://ca.news.yahoo.com/exclusive-morgan-creek-tries-counter-153133748.html

16: https://www.ft.com/content/03bb9296-b645-4311-abb2-14bc3ab66443

17: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2022/03/09/executive-order-on-ensuring-responsible-development-of-digital-assets/

18: https://coingeek.com/ecb-head-christine-lagarde-calls-for-regulation-of-staking-and-decentralized-finance-lending/

19: https://www.wisdomtree.eu/en-gb/blog/2022-05-19/digital-assets-the-government-is-not-going-to-ban-them

WisdomTree Einblicke