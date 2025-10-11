DAX24.241 -1,5%Est505.531 -1,7%MSCI World4.240 -2,3%Top 10 Crypto15,32 -7,4%Nas22.204 -3,6%Bitcoin96.261 -1,2%Euro1,1602 ±0,0%Öl62,09 -4,8%Gold4.018 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T Ottobock BCK222 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Amazon 906866 Plug Power A1JA81 RENK RENK73 Alibaba A117ME Gerresheimer A0LD6E Novo Nordisk A3EU6F Diginex A40PU6 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Zolldrohungen schicken DAX und US-Börsen rot ins Wochenende -- US-Verkehrsaufsicht untersucht Teslas-Autopilot -- QUALCOMM, Diginex, Ottobock, DroneShield, Plug Power, Rheinmetall im Fokus
Top News
Wechselservices und Tarifoptimierer für Strom- und Gasverträge - lohnend oder überflüssig? Wechselservices und Tarifoptimierer für Strom- und Gasverträge - lohnend oder überflüssig?
Chance für DroneShield-Aktie & Co.? Airline-Verband warnt seit zehn Jahren vor Drohnengefahr Chance für DroneShield-Aktie & Co.? Airline-Verband warnt seit zehn Jahren vor Drohnengefahr
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Dein Bonus wartet – Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot und handle ohne Ordergebühr (zzgl. Spreads).

WFP hat Lebensmittel für 1,6 Millionen im Gazastreifen parat

11.10.25 18:19 Uhr

GENF/GAZA-STADT (dpa-AFX) - Tonnenweise Lebensmittel sind bereits auf den Weg zum Gazastreifen. Die Lastwagen seien von Ägypten, Jordanien und aus dem von Israel besetzten Westjordanland unterwegs, berichtete das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen (WFP), die größte humanitäre Organisation der Welt.

Wer­bung

Sie habe genügend Lebensmittel in der Region, um die gut zwei Millionen Menschen im Gazastreifen für bis zu drei Monate zu versorgen, wenn Israel vollen Zugang gewährt, so das WFP.

Brot, Mehl und Pakete mit wichtigen Zutaten sollen an 145 Verteilpunkten ausgegeben werden. Von heute 10 sollen so schnell wie möglich 30 Bäckereien beliefert werden, um die Brotversorgung sicherzustellen. Die Organisation verlangt, dass Ordnung und Sicherheit sichergestellt werden, damit Lieferungen die Verteilzentren erreichen und niemand auf dem Weg dahin in Gefahr gerät.

Wer nicht zu den Verteilpunkten kommen könne, werde digital mit Geld versorgt, um auf lokalen Märkten einzukaufen, so das WFP. Es denkt hier etwa an ältere Menschen und solche mit Behinderungen oder Frauen, die niemand für die Kinderversorgung haben./oe/DP/zb