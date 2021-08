Wie Experten die Nutrien (Ex Potash Agrium)-Aktie im August einstuften

2 Analysten gaben ihre Einschätzung der Nutrien (Ex Potash Agrium)-Aktie preis.

2 Analysten empfehlen die Nutrien (Ex Potash Agrium)-Aktie mit Kaufen.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 71,00 USD, was einem Anstieg von 10,20 USD zum aktuellen NDN-Kurs der Nutrien (Ex Potash Agrium)-Aktie von 60,80 USD gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

BUY HOLD SELL

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum RBC Capital Markets 73,00 USD 20,06 11.08.2021 RBC Capital Markets 69,00 USD 13,48 10.08.2021

Redaktion finanzen.net