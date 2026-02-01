DAX24.754 -0,1%Est506.003 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8400 -1,0%Nas23.255 -1,4%Bitcoin64.500 +0,8%Euro1,1809 -0,1%Öl67,72 -0,2%Gold5.055 +2,2%
Wieder Angriffe in Gaza - Hamas-Behörde meldet viele Tote

04.02.26 09:56 Uhr

GAZA (dpa-AFX) - Weil Palästinenser Schüsse auf israelische Soldaten im Norden des Gazastreifens abgegeben haben sollen, hat Israels Armee nach eigenen Angaben in der Gegend mehrere Angriffe ausgeführt. Die von der Hamas kontrollierte Gesundheitsbehörde im Gazastreifen meldete für das gesamte Küstengebiet mindestens 18 Tote durch israelischen Beschuss seit dem frühen Morgen. Die Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas bleibt somit brüchig.

Israels Armee teilte mit, ein Soldat sei bei dem Angriff im Norden des Gebiets schwer verletzt worden. "Terroristen eröffneten das Feuer", hieß es. Der Vorfall ereignete sich den Angaben zufolge in der Nähe der sogenannten "gelben Linie", hinter die sich das israelische Militär im Rahmen der vereinbarten Waffenruhe zurückgezogen hatte.

Hamas-Behörde: Auch Tote im Süden des Gazastreifens

Die Gesundheitsbehörde teilte mit, unter den 18 Toten seien auch vier Opfer, die im Süden des Gazastreifens bei israelischem Beschuss ums Leben gekommen seien. Unter ihnen soll dem von der Hamas kontrollierten Zivilschutz zufolge ein zwölf Jahre altes Kind sein. Israels Armee sagte auf Anfrage, sie gehe dem Bericht über diesen Angriff nach.

Nach Angaben der Gesundheitsbehörde gab es viele weitere Todesopfer in mehreren Vierteln in der Stadt Gaza im Norden des Küstenstreifens. Laut Zivilschutz soll darunter ein Baby sein. Demnach wurden Zelte von Vertriebenen und Wohnhäuser getroffen. Die Angaben beider Seiten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Im Krieg zwischen Israel und der islamistischen Terrororganisation Hamas gilt seit dem 10. Oktober 2025 eine Waffenruhe. Dennoch gibt es immer wieder tödliche Zwischenfälle, beide Seiten werfen sich Verstöße gegen die Vereinbarung vor./edr/DP/mis