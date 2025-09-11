DAX23.704 +0,3%ESt505.387 +0,5%Top 10 Crypto16,10 +2,3%Dow46.108 +1,4%Nas22.043 +0,7%Bitcoin98.459 ±0,0%Euro1,1728 -0,1%Öl65,86 -0,7%Gold3.655 +0,6%
Wieder lange Sperrung auf der Schwarzwaldbahn

12.09.25 06:16 Uhr

VILLINGEN-SCHWENNINGEN (dpa-AFX) - Reisende und Pendler müssen von heute (21.00 Uhr) an wegen Bauarbeiten auf der Schwarzwaldbahn mit Beeinträchtigungen und längeren Fahrzeiten rechnen. Wie die Deutsche Bahn (DB) mitteilte, werden zwischen dem Bahnhof Villingen (Schwarzwald-Baar-Kreis) und Donaueschingen bis zum 17. Oktober Schwellen und Gleise erneuert, deshalb könnten dort keine Züge fahren. Auf einem anderen Abschnitt der Schwarzwaldbahn, die Karlsruhe mit der Bodenseestadt Konstanz verbindet, hatte es bereits im April Bauarbeiten gegeben.

Welche Reisemöglichkeiten gibt es auf der Schwarzwaldbahn?

Züge der Linie RE 2 fahren während der Bauarbeiten zwischen Karlsruhe und Villingen sowie zwischen Donaueschingen und Singen, wie die DB miteilte. Die Züge halten demnach zusätzlich in Geisingen. Die Bahn setzt zwischen Villingen, Donaueschingen und Engen Busse als Ersatz ein.

Zwischen Engen/Singen und Konstanz werden die Fahrgäste gebeten, auf Züge der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) auszuweichen, die in der Region unterwegs sind.

Welche Strecken sind sonst noch betroffen?

Auf der gesamten Linie SWEG RB 42 Villingen-Donaueschingen-Bräunlingen fahren nur noch Busse, wie die Bahn mitteilte.

Auf der Linie RE 55 fahren die Züge im Abschnitt Villingen-Donaueschingen-Tuttlingen nur zwischen Immendingen und Tuttlingen. "Teilweise fahren Busse als Ersatz", teilte die Bahn weiter mit.

Auf der Strecke der S10 zwischen Villingen und Freiburg fahren die Züge nur zwischen Donaueschingen und Freiburg.

Welche Einschränkungen gibt es für Reisende?

In den Ersatzbussen können keine Fahrräder mitgenommen werden, teilte die Bahn mit. Zudem löse der Busverkehr längere Fahrzeiten aus. Die DB empfahl Fahrgästen, sich rechtzeitig zu informieren. Sie kündigte eine zweite Bauphase an, die vom 14. November bis 12. Dezember laufen soll, nannte dazu aber keine Einzelheiten.

Elf Millionen Reisende im Jahr

Auf der kurvenreichen Schwarzwaldbahn gab es bereits in den Vorjahren Bauarbeiten. Die Schienenverbindung mit zahlreichen Tunneln von der Rheinebene bis zur Grenze der Schweiz feierte 2023 ihren 150. Geburtstag. Auf der Strecke waren laut DB Regio zuletzt elf Millionen Reisende im Jahr unterwegs./cb/DP/zb