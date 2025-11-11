DAX24.058 +0,4%Est505.718 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,98 -4,7%Nas23.396 -0,6%Bitcoin89.036 -2,9%Euro1,1598 +0,3%Öl65,04 +1,5%Gold4.114 -0,1%
Wieler: Keine 'Pandemie der Ungeimpften'

11.11.25 15:22 Uhr

ERFURT (dpa-AFX) - Für das Robert Koch-Institut (RKI) hat es nach Worten seines früheren Präsidenten Lothar Wieler keine "Pandemie der Ungeimpften" gegeben. "Im Robert Koch-Institut hatten wir nicht die Ansicht, dass es eine Pandemie der Ungeimpften ist", sagte Wieler im Thüringer Corona-Untersuchungsausschuss. Für das RKI sei es keine korrekte Begrifflichkeit gewesen.

Spahn benutzte Begriff

Der damalige Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hatte den Begriff verwendet - etwa im September 2021 bei Twitter: "Bei Inzidenz und auf Intensivstationen sehen wir: Wir erleben eine anwachsende Pandemie der Ungeimpften. Alle, die können, sollten sich ihren Schutz holen!", schrieb Spahn damals. Inzwischen ist er Vorsitzender der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag.

Der Thüringer Corona-Untersuchungsausschuss soll Fehler und Versäumnisse der Politik in der Corona-Pandemie aufklären und Handlungsempfehlungen für die Zukunft ableiten. Neben dem Untersuchungsausschuss gibt es im Freistaat noch eine Enquete-Kommission, die auf die Erfahrungen blicken soll, die in der Corona-Pandemie gesammelt wurden, und Handlungsempfehlungen für künftige Pandemie- oder sonstige Gesundheitskrisenlagen erarbeiten soll./htz/DP/he