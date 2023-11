Engie-Aktie springt an: Engie stockt Jahresziele auf

Windprojekte auf See

Der französische Energiekonzern Engie profitiert weiter von der starken Nachfrage nach erneuerbar erzeugtem Strom.

Das Management schraubte seine Jahresziele nach einem besser als erwarteten dritten Quartal erneut nach oben, wie der Konzern am Dienstag in Paris mitteilte. Anders als seine Konkurrenten war Engie zudem nicht von hohen Belastungen durch Probleme bei Windkraft-Projekten in Großbritannien und den USA betroffen. Die Aktie legt an der Euronext Paris zeitweise um 1,93 Prozent auf 15,32 Euro zu.

Zuletzt notierte sie rund 2 Prozent höher als zu Handelsschluss am Montag. Sie zog damit auch die Papiere der deutschen Branchenkollegen hoch. So legte E.ON über ein Prozent im DAX zu, während der Leitindex schwächelte. Auch die RWE-Aktie war im Plus.

"Wir haben weder in den USA noch anderswo Bedenken hinsichtlich unserer Offshore-Aktivitäten", sagte Engie-Finanzchef Pierre-Francois Riolacci in einer Telefonkonferenz. Orsted musste jüngst milliardenschwere Abschreibungen auf geplante Windkraft-Projekte vornehmen. Gestiegene Zinsen und Kosten machen vielen Unternehmen zu schaffen. Auch BP und Equinor erwischte es mit einem dreistelligen Millionenbetrag.

