BASF-Aktie höher: Bernstein schraubt Kursziel nach oben

Aktien in diesem Artikel BASF 68,15 EUR

1,67% Charts

News

Analysen

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für BASF von 109 auf 110 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Gunther Zechmann setzte in einer am Dienstag vorliegenden Studie einen höheren Wert für die Öl- und Gastochter Wintershall DEA an. Ein Börsengang erscheine allerdings zunehmend unwahrscheinlich.

Im frühen XETRA-Handel zieht die BASF-Aktie zeitweise um 0,61 Prozent auf 67,38 Euro an.

/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.02.2022 / 00:01 / UTC

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

NEW YORK (dpa-AFX Broker)

Ausgewählte Hebelprodukte auf BASF Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf BASF Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf BASF

Bildquellen: BASF