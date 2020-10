Wirecard-Insolvenzverwalter verkauft Nordamerikageschäft an Syncapay

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Insolvenzverwalter des Zahlungsabwicklers Wirecard hat das Nordamerika-Geschäft an eine von Finanzinvestoren finanzierte US-Holding namens Syncapay verkauft. Der Abschluss der Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Aufsichtsbehörden, und Insolvenzverwalter Michael Jaffe sagte, er sei sehr zufrieden mit dieser Lösung für Wirecard North America. "Mit dieser Transaktion haben wir einen wichtigen Meilenstein bei der Verwertung des Vermögens der Wirecard AG im besten Interesse der Gläubiger erreicht", erklärte Jaffe weiter.

Wirecard North America ist einer der Marktführer in den Vereinigten Staaten für die Ausgabe von Prepaid-Kreditkarten für Auszahlungen, Incentive- und Kompensationszahlungen. Der Erwerb ist die zweite große Übernahme durch Syncapay in diesem Sektor nach der Akquisition von daVinci Payments in 2017. Die Übernahme wird von durch die Investment-Management-Firma Centerbridge Partners beratene Fonds finanziert, die auch Mehrheitsgesellschafter der Syncapay Inc. werden. Weitere Syncapay Gesellschafter sind Bain Capital Ventures, Silversmith Capital Partners, MissionOG und NYCA.

Bereits im August wurde die brasilianische Tochtergesellschaft von Wirecard, die nach einem Bilanzskandal zusammengebrochen war, an die PagSeguro-Gruppe verkauft. Diese Transaktion soll laut Mitteilung Ende Oktober abgeschlossen sein.

Kontakt zur Autorin: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/cbr/uxd

(END) Dow Jones Newswires

October 23, 2020 00:29 ET (04:29 GMT)