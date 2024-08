Wirtschaft schrumpft

Die deutsche Wirtschaft ist im ersten Quartal leicht geschrumpft.

Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) in zweiter Veröffentlichung mitteilte, sank es gegenüber dem Vorquartal preis-, saison- und kalenderbereinigt um 0,1 Prozent und lag kalenderbereinigt auf dem Niveau des Vorjahresquartals. Damit wurde der in erster Veröffentlichung gemeldete Rückgang auf Quartalssicht bestätigt, was die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte auch prognostiziert hatten. Auf Jahressicht war in erster Schätzung ein Minus von 0,1 Prozent gemeldet worden. Im ersten Quartal war das BIP noch um 0,2 Prozent gestiegen. >

FRANKFURT (Dow Jones)