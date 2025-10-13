Wirtschaftsnobelpreisträger werden bekanntgegeben

STOCKHOLM (dpa-AFX) - In der schwedischen Hauptstadt Stockholm werden am Montag die letzten Nobelpreisträger des Jahres gekürt. Zum Abschluss wird die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften frühestens um 11.45 Uhr verkünden, wen sie in diesem Jahr mit dem Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften auszeichnet.

Wer­bung Wer­bung

Im vergangenen Jahr waren die drei in den USA tätigen Ökonomen Daron Acemoglu, Simon Johnson und James A. Robinson mit dem Preis geehrt worden. Sie erhielten ihn für ihre Forschungen zum Wohlstandsgefälle zwischen Nationen.

Mit der Bekanntgabe nimmt der diesjährige Nobelpreis-Reigen sein Ende. In der vergangenen Woche waren bereits die Preisträger in den Kategorien Medizin, Physik, Chemie, Literatur und Frieden verkündet worden.

Feierlich überreicht werden alle Nobelpreise traditionell am 10. Dezember, dem Todestag des Dynamit-Erfinders und Preisstifters Alfred Nobel (1833-1896). Dotiert sind die Nobelpreise in diesem Jahr erneut mit einem Preisgeld in Höhe von elf Millionen schwedischen Kronen (rund eine Million Euro) pro Kategorie.

Wer­bung Wer­bung

Der Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften geht im Gegensatz zu den weiteren Auszeichnungen nicht auf das Testament von Nobel zurück. Vielmehr wird der Preis seit Ende der 1960er Jahre von der schwedischen Zentralbank gestiftet./trs/DP/men