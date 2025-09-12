DAX23.749 +0,2%ESt505.440 +0,9%Top 10 Crypto16,23 -1,0%Dow45.864 +0,1%Nas22.327 +0,8%Bitcoin97.535 -0,9%Euro1,1763 +0,3%Öl67,28 +0,6%Gold3.682 +1,1%
Qualität- und Wachstums-Aktie Rambus erhält nach dem Big-Picture-Ausbruch Analystensupport mit 40 % Aufwärtspotenzial. Qualität- und Wachstums-Aktie Rambus erhält nach dem Big-Picture-Ausbruch Analystensupport mit 40 % Aufwärtspotenzial.
Rheinmetall-Aktie mit Rekord: Übernahme von Schiffbauer NVL in milliardenschwerem Deal steht fest Rheinmetall-Aktie mit Rekord: Übernahme von Schiffbauer NVL in milliardenschwerem Deal steht fest
WK Kellogg Aktie News: WK Kellogg am Nachmittag kaum verändert

15.09.25 16:13 Uhr
WK Kellogg Aktie News: WK Kellogg am Nachmittag kaum verändert

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von WK Kellogg. Anleger zeigten sich zuletzt bei der WK Kellogg-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 22,98 USD.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:51 Uhr bei der WK Kellogg-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 22,98 USD. Den Tageshöchststand markierte die WK Kellogg-Aktie bei 22,99 USD. Bei 22,98 USD markierte die WK Kellogg-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 22,99 USD. Zuletzt wechselten via New York 28.825 WK Kellogg-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 23,56 USD erreichte der Titel am 18.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,52 Prozent. Am 07.05.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 14,80 USD ab. Der aktuelle Kurs der WK Kellogg-Aktie ist somit 35,60 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für WK Kellogg-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,640 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,650 USD ausgeschüttet werden.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte WK Kellogg am 05.08.2025 vor. Das EPS wurde mit 0,09 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,32 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 12,43 Prozent zurück. Hier wurden 613,00 Mio. USD gegenüber 700,00 Mio. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte WK Kellogg am 05.11.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je WK Kellogg-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,42 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur WK Kellogg-Aktie

Kraft-Heinz-Aktie nur der Anfang? Bei welchen Lebensmittelriesen Analysten Splitpotenzial sehen

WK Kellogg-Aktie +30%: Milliardenschwere Übernahme durch Ferrero voraus?

