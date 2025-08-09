DAX23.667 +0,2%ESt505.465 -0,1%Top 10 Crypto15,64 +2,6%Dow46.137 -0,3%Nas22.485 -0,4%Bitcoin96.840 +2,1%Euro1,1735 -0,7%Öl69,14 +2,0%Gold3.718 -1,2%
WK Kellogg im Blick

WK Kellogg Aktie News: WK Kellogg am Abend nahezu unbewegt

24.09.25 20:24 Uhr
Die Aktie von WK Kellogg zeigt sich am Mittwochabend ohne große Bewegung. Mit einem Kurs von 22,99 USD zeigte sich die WK Kellogg-Aktie im New York-Handel zuletzt kaum verändert.

Kaum Ausschläge verzeichnete die WK Kellogg-Aktie im New York-Handel und tendierte um 20:00 Uhr bei 22,99 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die WK Kellogg-Aktie bei 23,00 USD. Die Abwärtsbewegung der WK Kellogg-Aktie ging bis auf 22,99 USD. Mit einem Wert von 22,99 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 57.940 WK Kellogg-Aktien.

Am 18.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 23,56 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,50 Prozent könnte die WK Kellogg-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 07.05.2025 Kursverluste bis auf 14,80 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 35,61 Prozent könnte die WK Kellogg-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,640 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,650 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte WK Kellogg am 05.08.2025 vor. WK Kellogg hat ein EPS von 0,09 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,32 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Der Umsatz wurde auf 613,00 Mio. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 12,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 700,00 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 05.11.2025 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass WK Kellogg im Jahr 2025 1,42 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

