WK Kellogg Aktie News: WK Kellogg am Donnerstagnachmittag nahe Vortagesschluss

Kursverlauf

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagnachmittag die Aktie von WK Kellogg. Die WK Kellogg-Aktie kam im New York-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 23,00 USD.

Mit einem Wert von 23,00 USD bewegte sich die WK Kellogg-Aktie um 15:53 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die WK Kellogg-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 23,00 USD aus. In der Spitze fiel die WK Kellogg-Aktie bis auf 22,99 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 23,00 USD. Zuletzt wechselten via New York 100.410 WK Kellogg-Aktien den Besitzer.

Am 18.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 23,56 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der WK Kellogg-Aktie ist somit 2,46 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.05.2025 bei 14,80 USD. Der derzeitige Kurs der WK Kellogg-Aktie liegt somit 55,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass WK Kellogg-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,650 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete WK Kellogg 0,640 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte WK Kellogg am 05.08.2025 vor. Das EPS wurde mit 0,09 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,32 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 12,43 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 700,00 Mio. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 613,00 Mio. USD.

WK Kellogg dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,42 USD je Aktie in den WK Kellogg-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur WK Kellogg-Aktie

Kraft-Heinz-Aktie nur der Anfang? Bei welchen Lebensmittelriesen Analysten Splitpotenzial sehen

WK Kellogg-Aktie +30%: Milliardenschwere Übernahme durch Ferrero voraus?