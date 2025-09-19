WK Kellogg Aktie News: WK Kellogg am Montagnachmittag behauptet

Blick auf Aktienkurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von WK Kellogg. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die WK Kellogg-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 22,99 USD.

Die WK Kellogg-Aktie zeigte sich um 15:53 Uhr im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 22,99 USD an der Tafel. Die WK Kellogg-Aktie legte bis auf 23,01 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die größten Abgaben verzeichnete die WK Kellogg-Aktie bis auf 22,99 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 23,00 USD. Zuletzt wechselten via New York 10.369 WK Kellogg-Aktien den Besitzer.

Bei 23,56 USD erreichte der Titel am 18.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,48 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der WK Kellogg-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 14,80 USD am 07.05.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die WK Kellogg-Aktie 55,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,650 USD, nach 0,640 USD im Jahr 2024.

Am 05.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,09 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,32 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat WK Kellogg 613,00 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 12,43 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 700,00 Mio. USD umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 05.11.2025 erwartet.

In der WK Kellogg-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,42 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

