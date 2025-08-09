WK Kellogg Aktie News: WK Kellogg am Nachmittag nahezu unbewegt

Kurs der WK Kellogg

Die Aktie von WK Kellogg zeigt sich am Freitagnachmittag ohne große Bewegung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der WK Kellogg-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 22,98 USD.

Die WK Kellogg-Aktie zeigte sich um 15:53 Uhr stabil und notierte im New York-Handel bei 22,98 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die WK Kellogg-Aktie bisher bei 23,01 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die WK Kellogg-Aktie bis auf 22,98 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 23,01 USD. Bisher wurden heute 97.465 WK Kellogg-Aktien gehandelt.

Am 18.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 23,56 USD an. Gewinne von 2,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 14,80 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 35,60 Prozent könnte die WK Kellogg-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,640 USD an WK Kellogg-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,650 USD.

WK Kellogg veröffentlichte am 05.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,09 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,32 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 12,43 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 613,00 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 700,00 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 05.11.2025 dürfte WK Kellogg Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,42 USD je WK Kellogg-Aktie belaufen.

