So viel Verlust hätte eine Investition in Toncoin von vor 1 Jahr eingebracht

Wertentwicklung im Blick

So viel Verlust hätte ein frühes Investment in Toncoin Investoren gebracht.

Gestern vor 1 Jahr notierte Toncoin bei 5,682 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1.759,91 TON im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5.470,17 USD, da Toncoin am 19.09.2025 3,108 USD wert war. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 45,30 Prozent abgenommen.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 10.03.2025 erreicht und liegt bei 2,538 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 04.12.2024 bei 6,899 USD.

Redaktion finanzen.net