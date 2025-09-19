DAX23.639 -0,2%ESt505.458 ±0,0%Top 10 Crypto16,00 -3,3%Dow46.315 +0,4%Nas22.631 +0,7%Bitcoin98.592 +0,1%Euro1,1746 ±0,0%Öl66,66 -1,3%Gold3.685 ±0,0%
HBAR-Anlage

So lohnend wäre ein Einstieg in Hedera von vor 1 Jahr gewesen

20.09.25 19:43 Uhr
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Hedera-Investment gewesen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
HBAR/USD (Hedera-US-Dollar)
0,2425 USD 0,0036 USD 1,51%
Charts|News

Gestern vor 1 Jahr war ein Hedera 0,051648 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in HBAR zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 1.936,19 Hedera. Die gehaltenen Hedera wären am 19.09.2025 462,59 USD wert gewesen, da der HBAR-USD-Kurs bei 0,2389 USD lag. Damit wäre die Investition um 362,59 Prozent gestiegen.

Am 04.11.2024 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,042446 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 17.01.2025 erreicht und liegt bei 0,3748 USD.

Redaktion finanzen.net

