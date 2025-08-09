DAX23.675 +1,4%ESt505.457 +1,6%Top 10 Crypto16,55 +1,4%Dow46.142 +0,3%Nas22.471 +0,9%Bitcoin99.580 +1,1%Euro1,1782 -0,3%Öl67,55 -0,5%Gold3.646 -0,4%
Nach US-Leitzinssenkung: DAX schließt klar im Plus -- US-Börsen höher -- NVIDIA investiert Milliarden in Intel -- Conti, Aumovio, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Plug Power, IonQ, Novo Nordisk im Fokus
Finanzgiganten im Vergleich: Die größten US-Banken
Fed-Streit eskaliert: Trump zieht vor den Supreme Court
Kursentwicklung im Fokus

WK Kellogg Aktie News: WK Kellogg am Abend mit kaum veränderter Tendenz

18.09.25 20:25 Uhr
WK Kellogg Aktie News: WK Kellogg am Abend mit kaum veränderter Tendenz

Die Aktie von WK Kellogg zeigt sich am Donnerstagabend ohne große Bewegung. Bei der WK Kellogg-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 22,99 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
WK Kellogg Co Registered Shs When Issued
19,34 EUR 0,14 EUR 0,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Zum Vortag unverändert notierte die WK Kellogg-Aktie um 19:59 Uhr im New York-Handel bei 22,99 USD. Die WK Kellogg-Aktie zog in der Spitze bis auf 23,00 USD an. Das bisherige Tagestief markierte WK Kellogg-Aktie bei 22,97 USD. Bei 22,98 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 55.567 WK Kellogg-Aktien.

Bei einem Wert von 23,56 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.07.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,50 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der WK Kellogg-Aktie. Am 07.05.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 14,80 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die WK Kellogg-Aktie 55,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

WK Kellogg-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,640 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,650 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte WK Kellogg am 05.08.2025. Das EPS lag bei 0,09 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,32 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat WK Kellogg 613,00 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 12,43 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 700,00 Mio. USD umgesetzt worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2025 erfolgen.

Von Analysten wird erwartet, dass WK Kellogg im Jahr 2025 1,42 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

