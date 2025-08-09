WK Kellogg Aktie News: WK Kellogg am Mittwochnachmittag ohne große Veränderung

Kursverlauf

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von WK Kellogg. Mit einem Kurs von 22,99 USD zeigte sich die WK Kellogg-Aktie im New York-Handel zuletzt kaum verändert.

Anleger zeigten sich um 15:52 Uhr bei der WK Kellogg-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 22,99 USD. Kurzfristig markierte die WK Kellogg-Aktie bei 23,00 USD ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze büßte die WK Kellogg-Aktie bis auf 22,99 USD ein. Bei 22,99 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 47.650 WK Kellogg-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 18.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 23,56 USD. 2,48 Prozent Plus fehlen der WK Kellogg-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.05.2025 bei 14,80 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 35,62 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,640 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,650 USD.

Am 05.08.2025 legte WK Kellogg die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,09 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat WK Kellogg in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 12,43 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 613,00 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 700,00 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2025 veröffentlicht.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem WK Kellogg-Gewinn in Höhe von 1,42 USD je Aktie aus.

