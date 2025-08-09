WK Kellogg Aktie News: WK Kellogg tendiert am Abend nahe Vortagesschluss

Blick auf Aktienkurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagabend die Aktie von WK Kellogg. Anleger zeigten sich zuletzt bei der WK Kellogg-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 23,00 USD.

Die WK Kellogg-Aktie notierte im New York-Handel um 20:04 Uhr bei 23,00 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Den höchsten Wert des Tages markierte die WK Kellogg-Aktie bei 23,00 USD. Die WK Kellogg-Aktie sank bis auf 22,98 USD. Mit einem Wert von 23,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via New York 234.595 WK Kellogg-Aktien umgesetzt.

Bei 23,56 USD markierte der Titel am 18.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,46 Prozent hinzugewinnen. Am 07.05.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 14,80 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die WK Kellogg-Aktie 55,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,650 USD. Im Vorjahr erhielten WK Kellogg-Aktionäre 0,640 USD je Wertpapier.

WK Kellogg veröffentlichte am 05.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,09 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,32 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 12,43 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 613,00 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 700,00 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2025 erfolgen.

Den erwarteten Gewinn je WK Kellogg-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,42 USD fest.

