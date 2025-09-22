WK Kellogg Aktie News: WK Kellogg tritt am Nachmittag auf der Stelle

So entwickelt sich WK Kellogg

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagnachmittag die Aktie von WK Kellogg. Im New York-Handel kam die WK Kellogg-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 22,99 USD.

Die WK Kellogg-Aktie bewegte sich um 15:51 Uhr kaum. Das Papier stand via New York bei 22,99 USD. Kurzfristig markierte die WK Kellogg-Aktie bei 23,00 USD ihr bisheriges Tageshoch. Die Abwärtsbewegung der WK Kellogg-Aktie ging bis auf 22,99 USD. Bei 23,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der WK Kellogg-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 19.306 Stück gehandelt.

Am 18.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 23,56 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der WK Kellogg-Aktie ist somit 2,48 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 07.05.2025 Kursverluste bis auf 14,80 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die WK Kellogg-Aktie 55,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,640 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,650 USD je WK Kellogg-Aktie.

Am 05.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,09 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,32 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 12,43 Prozent auf 613,00 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 700,00 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von WK Kellogg wird am 05.11.2025 gerechnet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,42 USD je WK Kellogg-Aktie.

