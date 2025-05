WOCHENVORSCHAU/19. bis 25. Mai (21. KW)

===

M O N T A G, 19. Mai 2025

*** 04:00 CN/Industrieproduktion April

*** 04:00 CN/Einzelhandelsumsatz April

Wer­bung Wer­bung

07:00 IE/Ryanair Holdings plc, Jahresergebnis

*** 08:00 GB/Diageo plc, Trading Update 3Q

*** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe März

08:00 DE/Insolvenzen Februar

*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Euroraum April

*** 12:00 DE/Bundesbank-Monatsbericht

*** 14:00 US/JP Morgan Chase & Co, Investorentag

*** 16:00 US/Index der Frühindikatoren April

- EU/EU-Großbritannien-Gipfel

Wer­bung Wer­bung

D I E N S T A G, 20. Mai 2025

*** 06:30 AU/Reserve Bank of Australia (RBA), Ergebnisse des geldpolitischen Rats

07:00 AT/Wienerberger AG, Ergebnis 1Q

07:30 DE/SFC Energy AG, Ergebnis 1Q

*** 08:00 GB/Vodafone Group plc, Jahresergebnis

*** 08:00 DE/Erzeugerpreise April

*** 10:00 DE/Jungheinrich AG, HV

*** 10:00 DE/Nemetschek SE, HV

Wer­bung Wer­bung

*** 10:00 DE/Symrise AG, HV

*** 10:00 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI), Konjunkturbericht,

Quartalsbericht 1Q

*** 10:00 EU/EZB, Euroraum-Leistungsbilanz März

*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders

*** 11:55 EU/EZB-Direktor Cipollone, vorab aufgezeichnetes Video-Interview bei

AsVis Sustainable Development Festival

*** 12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 1Q

*** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) Mai

*** - CN/People's Bank of China (PBoC), Festlegung der

Referenzsätze für Unternehmenskredite (LPR)

M I T T W O C H, 21. Mai 2025

*** 01:50 JP/Handelsbilanz April

07:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, Jahresergebnis

*** 08:00 GB/Verbraucherpreise April

*** 10:00 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, HV

*** 10:00 DE/Porsche AG, HV

10:00 DE/SGL Carbon SE, HV

*** 10:00 EU/EZB, Finanzstabilitätsbericht Mai 2025

*** 11:00 DE/Puma SE, HV

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA) Vorwoche

*** 18:00 DE/Freenet AG, Ergebnis 1Q (10:00 Analysten- und Pressekonferenz)

*** 18:00 ES/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel zu

"Negative interest rates and the impact of monetary policy"

*** - DE/Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen

Situation, Frühjahrsgutachten

D O N N E R S T A G, 22. Mai 2025

07:00 CH/Julius Bär Group AG, Interim Management Statement für die

ersten vier Monate

*** 07:30 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, Ergebnis 1Q

07:35 IT/Assicurazioni Generali SpA, Ergebnis 1Q

*** 08:00 GB/BT Group plc, Jahresergebnis

08:00 GB/Easyjet plc, Ergebnis 1H

*** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex Mai

*** 09:00 AT/EZB-Ratsmitglied Holzmann, Rede bei OeNB/Suerf-Konferenz

*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Mai

*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Mai

*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Mai

*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Mai

*** 10:00 DE/Brenntag SE, HV

*** 10:00 DE/Deutsche Bank AG, HV

*** 10:00 DE/Fresenius Medical Care AG (FMC), HV

*** 10:00 DE/Lanxess AG, HV

10:00 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG), HV

*** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex Mai

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(1. Veröffentlichung) Mai

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(1. Veröffentlichung) Mai

*** 10:30 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI), Konjunkturbericht,

Forschungspressekonferenz

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Mai

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Mai

*** 11:00 DE/Salzgitter AG, HV

11:00 DE/Amadeus Fire AG, HV

11:00 DE/SFC Energy AG, HV

*** 13:30 EU/EZB, Protokoll der EZB-Ratssitzung vom 16./17. April

*** 13:45 DE/Evonik Industries AG, Capital Markets Day

*** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) April

*** 14:30 US/Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe Woche

*** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex Mai

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) Mai

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Mai

*** 16:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser April

*** 17:00 NL/EZB-Direktor Elderson, Rede in Naturalis Biodiversity Center

*** - US/New-York-Fed-Präsident Williams, Rede bei

Monetary Policy Implementation Workshop

F R E I T A G, 23. Mai 2025

*** 01:30 JP/Verbraucherpreise April (landesweit)

*** 08:00 DE/BIP (2. Veröffentlichung) 1Q

*** 08:00 GB/Einzelhandelsumsatz April

08:00 DE/Bauhauptgewerbe, Auftragseingang und Umsatz März

*** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen Mai

*** 10:00 DE/Porsche Automobil Holding SE, HV

10:00 DE/Wacker Neuson SE, HV

*** 10:30 IT/EZB-Chefvolkswirt Lane, Vorlesung zu "Inflation und Disinflation

in der Eurozone"

*** 14:30 US/St. Louis-Fed-Präsident Musalem und Kansas-City-Fed-Präsident Schmid,

Reden bei Northwest Arkansas Fireside Chat event

*** 16:00 US/Neubauverkäufe April

*** - DE/Fresenius SE & Co KGaA, HV

*** - DE/EZB-Direktorin Schnabel, Rede zu "Finanzielle Bildung und

Geldpolitik "

- US/US-Anleihehandel endet bereits um 20.00 Uhr (MESZ)

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/hab

(END) Dow Jones Newswires

May 09, 2025 09:39 ET (13:39 GMT)