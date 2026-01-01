DAX24.539 +0,9%Est505.948 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,73 -2,8%Nas23.465 -0,9%Bitcoin69.583 -1,5%Euro1,1878 -0,8%Öl70,83 ±-0,0%Gold4.934 -8,3%
WOCHENVORSCHAU/2. bis 8. Februar (6. KW)

30.01.26 16:30 Uhr

===

M O N T A G, 2. Februar 2026

*** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex (PMI) verarbeitendes Gewerbe RatingDog Januar

07:00 CH/Julius Bär Group AG, Jahresergebnis

*** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz Dezember und GJ 2025

*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Januar

*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Januar

*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Januar

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(2. Veröffentlichung) Januar

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Januar

10:30 DE/Handelsverband Deutschland - HDE e.V., HDE-Jahrespressekonferenz

*** 12:00 IT/Intesa Sanpaolo SpA, Jahresergebnis und Business Plan

*** 12:40 US/Walt Disney Co, Ergebnis 1Q

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Januar

*** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Januar

16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zu Wachstum, Inflation

(jeweils für Eurozone), Renditen 10-jährige Bundesanleihen, Euribor

16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Wechselkursentwicklung

auf Sicht 3/6/12 Monate für EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, EUR/CHF,

EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/CNY, USD/CNY

18:30 US/Fed-Atlanta-Präsident Bostic, Teilnahme an Veranstaltung des

Rotary Club of Atlanta

22:05 US/Palantir Technologies, Inc., Ergebnis 4Q

D I E N S T A G, 3. Februar 2026

*** 07:00 DE/Sartorius AG, vorläufiges Jahresergebnis (09:15 PK)

07:00 DE/Siltronic AG, vorläufiges Jahresergebnis

07:00 NL/Akzo Nobel NV, Jahresergebnis

08:30 JP/Nintendo Co Ltd, Ergebnis 9 Monate

*** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) Januar

09:00 DE/KSB SE & Co. KGaA, vorläufiges Jahresergebnis

*** 10:00 EU/EZB, Quartalsbericht zur Kreditvergabe 4Q

11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

11:30 DE/Auktion Grüner Bundesanleihen

*** 12:00 US/Pepsico Inc, Jahresergebnis

*** 12:30 US/Merck & Co Inc, Ergebnis 4Q

*** 12:45 US/Pfizer Inc, Ergebnis 4Q

13:15 US/Paypal Holdings Inc, Ergebnis 4Q

15:00 EU/EZB, APP/PEPP-Monatsbericht

*** 16:00 US/Job Opening and Turnover Survey (Jolts)

*** 22:00 US/Amgen Inc, Ergebnis 4Q

*** 22:15 US/Advanced Micro Devices Inc, Jahresergebnis

- HK/Börsenfeiertag: Hongkong

M I T T W O C H, 4. Februar 2026

*** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex RatingDog nicht-verarbeitendes Gewerbe Januar

*** 06:45 CH/UBS Group AG, Ergebnis 4Q

06:45 NO/Equinor ASA, Ergebnis 4Q (11:30 Analystenkonferenz)

*** 06:50 ES/Banco Santander SA, Jahresergebnis

*** 07:00 AT/OMV AG, Jahresergebnis

*** 07:00 CH/Novartis AG, Jahresergebnis

07:00 FR/Credit Agricole SA, Jahresergebnis

*** 07:30 DE/Infineon Technologies AG, Ergebnis 1Q

(08:00 PK; 09:30 Analystenkonferenz)

*** 07:30 DK/Novo Nordisk A/S, Jahresergebnis

*** 08:00 GB/GSK plc, Ergebnis 4Q

08:30 US/GE Healthcare Technologies Inc, Jahresergebnis (14:30 Webcast)

*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Januar

*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Januar

*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Januar

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(2. Veröffentlichung) Januar

10:00 LU/Stabilus SE, HV

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Januar

10:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders

*** 11:00 EU/Erzeugerpreise Dezember

*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) Januar

*** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) Januar

11:30 DE/Auktion 2,50-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit November 2032

im Volumen von 4 Mrd EUR

*** 12:45 US/Abbvie Inc, Ergebnis 4Q

*** 13:00 US/Uber Technologies Inc, Ergebnis 4Q

*** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Januar

14:30 IT/Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (MPS), Außerordentliche HV

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Januar

*** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Januar

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information

Administration (EIA) Vorwoche

*** 22:00 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 1Q

*** 22:05 NL/Qiagen NV, Jahresergebnis

*** 22:05 US/Alphabet Inc (Google-Holding), Ergebnis 4Q

- DE/KBA, Pkw-Absatz Januar

- HK/Börsenfeiertag: Hongkong

D O N N E R S T A G, 5. Februar 2026

*** 06:55 ES/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA), Jahresergebnis

*** 07:00 DE/Aurubis AG, Ergebnis 1Q (14:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Rational AG, vorläufiges Jahresergebnis

*** 07:00 DE/Siemens Healthineers AG, Ergebnis 1Q

(07:30 PK; 08:30 Analystenkonferenz)

*** 07:00 FR/BNP Paribas SA, Jahresergebnis

*** 07:00 LU/Arcelormittal SA, Jahresergebnis

07:00 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, Ergebnis 3Q

07:00 SE/Volvo Car Corp, Jahresergebnis

*** 07:30 DE/Hannover Rück SE, Erneuerungen 2026 (09:00 PK)

*** 07:30 JP/Sony Corp, Ergebnis 3Q

07:30 DK/Vestas Wind Systems A/S, Jahresergebnis

*** 08:00 GB/Anglo American plc, Production Report 4Q

*** 08:00 GB/BT Group plc, Trading Update 3Q

*** 08:00 GB/Shell plc, Ergebnis 4Q

*** 08:00 GB/Vodafone Group plc, Trading Update 3Q

08:00 DK/A.P. Moeller-Maersk A/S, Jahresergebnis

(11:00 Analystenkonferenz)

08:00 JP/Suzuki Motor Corp, Ergebnis 3Q

*** 08:00 DE/Auftragseingang Dezember

*** 08:00 DE/Umsatz im verarbeitenden Gewerbe Dezember

08:00 DE/Umsatz im Dienstleistungsbereich November

*** 08:45 FR/Industrieproduktion Dezember

*** 10:00 DE/Siemens Healthineers AG, HV

*** 10:00 NL/Qiagen NV, Jahrespressekonferenz (15:30 Analystenkonferenz)

*** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Dezember

12:00 GB/Linde plc, Ergebnis 4Q (15:00 Analystenkonferenz)

13:00 US/Conocophillips, Ergebnis 4Q

*** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats

*** 14:00 DE/BMW AG, Pre-Close-Call

*** 14:15 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

*** 14:45 EU/EZB, PK nach Ratssitzung

15:00 DE/BDI/BDL/DSLV, Branchengespräch Luftfracht

*** 17:45 FR/Vinci SA, Jahresergebnis

*** 18:00 IT/Enel SpA, Jahresergebnis

22:00 US/News Corp Ltd, Ergebnis 2Q

*** 22:05 US/Amazon.com Inc, Ergebnis 4Q

- HK/Börsenfeiertag Hongkong

F R E I T A G, 6. Februar 2026

*** 06:25 JP/Toyota Motor Corp, Ergebnis 3Q

*** 06:30 FR/Societe Generale SA, Jahresergebnis

*** 08:00 DE/Handelsbilanz Dezember

*** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Dezember

*** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Unternehmensumfrage

*** 10:00 EU/EZB, Ergebnis der Umfrage "Survey of Professional Forecasters"

*** 10:00 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Rede im Club der Wirtschaftsjournalisten

*** 13:00 US/Philip Morris International Inc, Jahresergebnis

*** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten Januar

*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) Februar

S O N N T A G, 8. Februar 2026

- JP/Vorgezogene Neuwahlen

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/mgo/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

January 30, 2026 10:31 ET (15:31 GMT)