WOCHENVORSCHAU/2. bis 8. Februar (6. KW)

M O N T A G, 2. Februar 2026
*** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex (PMI) verarbeitendes Gewerbe RatingDog Januar
07:00 CH/Julius Bär Group AG, Jahresergebnis
*** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz Dezember und GJ 2025
*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Januar
*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Januar
*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Januar
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(2. Veröffentlichung) Januar
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Januar
10:30 DE/Handelsverband Deutschland - HDE e.V., HDE-Jahrespressekonferenz
*** 12:00 IT/Intesa Sanpaolo SpA, Jahresergebnis und Business Plan
*** 12:40 US/Walt Disney Co, Ergebnis 1Q
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Januar
*** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Januar
16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zu Wachstum, Inflation
(jeweils für Eurozone), Renditen 10-jährige Bundesanleihen, Euribor
16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Wechselkursentwicklung
auf Sicht 3/6/12 Monate für EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, EUR/CHF,
EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/CNY, USD/CNY
18:30 US/Fed-Atlanta-Präsident Bostic, Teilnahme an Veranstaltung des
Rotary Club of Atlanta
22:05 US/Palantir Technologies, Inc., Ergebnis 4Q
D I E N S T A G, 3. Februar 2026
*** 07:00 DE/Sartorius AG, vorläufiges Jahresergebnis (09:15 PK)
07:00 DE/Siltronic AG, vorläufiges Jahresergebnis
07:00 NL/Akzo Nobel NV, Jahresergebnis
08:30 JP/Nintendo Co Ltd, Ergebnis 9 Monate
*** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) Januar
09:00 DE/KSB SE & Co. KGaA, vorläufiges Jahresergebnis
*** 10:00 EU/EZB, Quartalsbericht zur Kreditvergabe 4Q
11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender
11:30 DE/Auktion Grüner Bundesanleihen
*** 12:00 US/Pepsico Inc, Jahresergebnis
*** 12:30 US/Merck & Co Inc, Ergebnis 4Q
*** 12:45 US/Pfizer Inc, Ergebnis 4Q
13:15 US/Paypal Holdings Inc, Ergebnis 4Q
15:00 EU/EZB, APP/PEPP-Monatsbericht
*** 16:00 US/Job Opening and Turnover Survey (Jolts)
*** 22:00 US/Amgen Inc, Ergebnis 4Q
*** 22:15 US/Advanced Micro Devices Inc, Jahresergebnis
- HK/Börsenfeiertag: Hongkong
M I T T W O C H, 4. Februar 2026
*** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex RatingDog nicht-verarbeitendes Gewerbe Januar
*** 06:45 CH/UBS Group AG, Ergebnis 4Q
06:45 NO/Equinor ASA, Ergebnis 4Q (11:30 Analystenkonferenz)
*** 06:50 ES/Banco Santander SA, Jahresergebnis
*** 07:00 AT/OMV AG, Jahresergebnis
*** 07:00 CH/Novartis AG, Jahresergebnis
07:00 FR/Credit Agricole SA, Jahresergebnis
*** 07:30 DE/Infineon Technologies AG, Ergebnis 1Q
(08:00 PK; 09:30 Analystenkonferenz)
*** 07:30 DK/Novo Nordisk A/S, Jahresergebnis
*** 08:00 GB/GSK plc, Ergebnis 4Q
08:30 US/GE Healthcare Technologies Inc, Jahresergebnis (14:30 Webcast)
*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Januar
*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Januar
*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Januar
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(2. Veröffentlichung) Januar
10:00 LU/Stabilus SE, HV
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Januar
10:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders
*** 11:00 EU/Erzeugerpreise Dezember
*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) Januar
*** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) Januar
11:30 DE/Auktion 2,50-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit November 2032
im Volumen von 4 Mrd EUR
*** 12:45 US/Abbvie Inc, Ergebnis 4Q
*** 13:00 US/Uber Technologies Inc, Ergebnis 4Q
*** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Januar
14:30 IT/Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (MPS), Außerordentliche HV
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Januar
*** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Januar
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information
Administration (EIA) Vorwoche
*** 22:00 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 1Q
*** 22:05 NL/Qiagen NV, Jahresergebnis
*** 22:05 US/Alphabet Inc (Google-Holding), Ergebnis 4Q
- DE/KBA, Pkw-Absatz Januar
- HK/Börsenfeiertag: Hongkong
D O N N E R S T A G, 5. Februar 2026
*** 06:55 ES/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA), Jahresergebnis
*** 07:00 DE/Aurubis AG, Ergebnis 1Q (14:00 Analystenkonferenz)
*** 07:00 DE/Rational AG, vorläufiges Jahresergebnis
*** 07:00 DE/Siemens Healthineers AG, Ergebnis 1Q
(07:30 PK; 08:30 Analystenkonferenz)
*** 07:00 FR/BNP Paribas SA, Jahresergebnis
*** 07:00 LU/Arcelormittal SA, Jahresergebnis
07:00 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, Ergebnis 3Q
07:00 SE/Volvo Car Corp, Jahresergebnis
*** 07:30 DE/Hannover Rück SE, Erneuerungen 2026 (09:00 PK)
*** 07:30 JP/Sony Corp, Ergebnis 3Q
07:30 DK/Vestas Wind Systems A/S, Jahresergebnis
*** 08:00 GB/Anglo American plc, Production Report 4Q
*** 08:00 GB/BT Group plc, Trading Update 3Q
*** 08:00 GB/Shell plc, Ergebnis 4Q
*** 08:00 GB/Vodafone Group plc, Trading Update 3Q
08:00 DK/A.P. Moeller-Maersk A/S, Jahresergebnis
(11:00 Analystenkonferenz)
08:00 JP/Suzuki Motor Corp, Ergebnis 3Q
*** 08:00 DE/Auftragseingang Dezember
*** 08:00 DE/Umsatz im verarbeitenden Gewerbe Dezember
08:00 DE/Umsatz im Dienstleistungsbereich November
*** 08:45 FR/Industrieproduktion Dezember
*** 10:00 DE/Siemens Healthineers AG, HV
*** 10:00 NL/Qiagen NV, Jahrespressekonferenz (15:30 Analystenkonferenz)
*** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Dezember
12:00 GB/Linde plc, Ergebnis 4Q (15:00 Analystenkonferenz)
13:00 US/Conocophillips, Ergebnis 4Q
*** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats
*** 14:00 DE/BMW AG, Pre-Close-Call
*** 14:15 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
*** 14:45 EU/EZB, PK nach Ratssitzung
15:00 DE/BDI/BDL/DSLV, Branchengespräch Luftfracht
*** 17:45 FR/Vinci SA, Jahresergebnis
*** 18:00 IT/Enel SpA, Jahresergebnis
22:00 US/News Corp Ltd, Ergebnis 2Q
*** 22:05 US/Amazon.com Inc, Ergebnis 4Q
- HK/Börsenfeiertag Hongkong
F R E I T A G, 6. Februar 2026
*** 06:25 JP/Toyota Motor Corp, Ergebnis 3Q
*** 06:30 FR/Societe Generale SA, Jahresergebnis
*** 08:00 DE/Handelsbilanz Dezember
*** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Dezember
*** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Unternehmensumfrage
*** 10:00 EU/EZB, Ergebnis der Umfrage "Survey of Professional Forecasters"
*** 10:00 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Rede im Club der Wirtschaftsjournalisten
*** 13:00 US/Philip Morris International Inc, Jahresergebnis
*** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten Januar
*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) Februar
S O N N T A G, 8. Februar 2026
- JP/Vorgezogene Neuwahlen
