WOCHENVORSCHAU/22. bis 28. September (39. KW)
===
M O N T A G, 22. September 2025
*** 03:00 CN/People's Bank of China (PBoC), Bekanntgabe des Referenzzinses für
Bankkredite (LPR)
*** 10:00 DE/Deutsche Bahn AG, Bundesverkehrsminister Schnieder stellt
Eckpunkte für Reform der Bahn vor
10:00 DE/About You Holding SE, außerordentliche HV, Abstimmung über
Squeeze-Out durch Zalando
*** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) August
*** 15:45 AT/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel bei Konferenz von BIZ,
EZB und Suerf
*** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) September
16:00 US/Fed-St. Louis-Präsident Alberto Musalem, bei
Brookings Institution Diskussion
*** 18:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede zu "Ein starker Euro für die
Souveränität Europas"
18:00 US/Economic Club of New York, Event mit neuem Gouverneur der
Federal Reserve, Miran
18:00 US/Fed-Cleveland-Präsidentin Hammack, Teilnahme an Diskussion über Fed
18:00 US/Fed-Richmond-Präsident Barkin, spricht bei Event der
Howard County Chamber of Commerce
20:00 GB/Gouverneur der Bank of England, Bailey, spricht bei
'Supervisors on supervision - culture in the financial sector'
*** - CN/People's Bank of China (PBoC), Bekanntgabe des Referenzzinses für
Bankkredite (LPR)
D I E N S T A G, 23. September 2025
*** 08:00 DE/Tui AG, Trading Update Pre-Close
*** 09:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(1. Veröffentlichung) September
*** 09:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(1. Veröffentlichung) September
*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) September
*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung)
September
*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) September
*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung)
September
*** 09:30 SE/Riksbank, Ergebnisse des geldpolitischen Rats
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) September
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung)
September
*** 11:00 FR/OECD-Zwischenbericht
*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders
11:30 DE/Auktion 1,90-prozentiger Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit
September 2027 im Volumen von 4,5 Mrd EUR
*** 14:10 AT/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Interview und Teilnahme an Panel bei
Bankenaufsichtskonferenz
*** 14:30 US/Leistungsbilanz 2Q
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) September
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung)
September
*** 16:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser August
16:00 US/Fed-Atlanta-Präsident Bostic, Teilnahme an Podcast von Macro Musings
*** 16:20 DE/EZB-Direktor Cipollone, Fireside Chat bei Bloomberg-Konferenz
- JP/Börsenfeiertag Japan
M I T T W O C H, 24. September 2025
*** 09:30 ES/Iberdrola SA, Kapitalmarkttag
*** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex September
10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders
11:30 DE/Auktion 2,50-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit November 2032 im
Volumen von 4 Mrd EUR
*** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex September
*** 16:00 US/Neubauverkäufe August
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information
Administration (EIA), Vorwoche
17:00 DE/VCI Chemie & Pharma Summit (bis 25.9.): Rede von Bundeskanzler Merz,
danach Talk mit Steilemann, VCI-Präsident und Vorstandsvorsitzender
Covestro AG
22:10 US/Fed-San-Francisco-Präsidentin Daly, Rede zum US-Konjunkturausblick
D O N N E R S T A G, 25. September 2025
*** 06:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, August
07:00 DE/KWS Saat SE & Co KGaA, Jahresergebnis (09:00 Analystenkonferenz)
*** 08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, Ergebnis 9 Monate
*** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator Oktober
08:00 DE/Bauhauptgewerbe, Auftragseingang und Umsatz Juli
*** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen September
*** 09:30 CH/Schweizerische Nationalbank (SNB), Ergebnisse des
geldpolitischen Rats
*** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe August
*** 11:30 DE/Gemeinschaftsprognose der Konjunkturforschungsinstitute
14:00 DE/VCI Chemie & Pharma Summit (u.a. mit VCI-Präsident und Covestro-Chef Steilemann,
BASF-Chef Kamieth und Henkel-Chef Knobel)
14:20 US/Chicago-Fed-Präsident Goolsbee, Rede bei "Crain's Power Breakfast"
*** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter August
*** 14:30 US/BIP (3. Veröffentlichung) 2Q
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
*** 16:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser August
21:30 US/San-Francisco-Fed-Präsidentin Daly, Rede bei Western Bankers Forum
- DE/IAB-Arbeitsmarktbarometer
- EU/EZB, Sitzung des erweiterten Rats (General Council)
- US/Treffen der G20 Außenminister
F R E I T A G, 26. September 2025
*** 01:30 JP/Verbraucherpreise Großraum Tokio September
*** 09:15 IT/EZB-Direktor Cipollone, Keynote und Diskussion bei Konferenz von EZB,
CEPR und Bocconi
*** 10:00 EU/EZB, Veröffentlichung der Ergebnisse der Konsumentenumfrage
11:00 DE/Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis
*** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen August
15:00 US/Fed-Richmond-Präsident Barkin, PIIE Diskussion
*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) September
*** 19:00 US/Fed-Vize-Chefin Bowman, Interview zu "Approach to Monetary Policy Decision-Making"
- EU/Länderratings Frankreich (Scope) und Spanien (Fitch, Moody's)
===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mow/apo/hab/mgo/kla
(END) Dow Jones Newswires
September 19, 2025 09:53 ET (13:53 GMT)