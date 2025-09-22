DAX23.645 -0,1%ESt505.465 +0,2%Top 10 Crypto16,04 -3,1%Dow46.206 +0,1%Nas22.563 +0,4%Bitcoin98.647 -0,7%Euro1,1752 -0,3%Öl66,74 -1,2%Gold3.672 +0,8%
WOCHENVORSCHAU/22. bis 28. September (39. KW)

19.09.25 15:52 Uhr

===

M O N T A G, 22. September 2025

*** 03:00 CN/People's Bank of China (PBoC), Bekanntgabe des Referenzzinses für

Bankkredite (LPR)

*** 10:00 DE/Deutsche Bahn AG, Bundesverkehrsminister Schnieder stellt

Eckpunkte für Reform der Bahn vor

10:00 DE/About You Holding SE, außerordentliche HV, Abstimmung über

Squeeze-Out durch Zalando

*** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) August

*** 15:45 AT/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel bei Konferenz von BIZ,

EZB und Suerf

*** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) September

16:00 US/Fed-St. Louis-Präsident Alberto Musalem, bei

Brookings Institution Diskussion

*** 18:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede zu "Ein starker Euro für die

Souveränität Europas"

18:00 US/Economic Club of New York, Event mit neuem Gouverneur der

Federal Reserve, Miran

18:00 US/Fed-Cleveland-Präsidentin Hammack, Teilnahme an Diskussion über Fed

18:00 US/Fed-Richmond-Präsident Barkin, spricht bei Event der

Howard County Chamber of Commerce

20:00 GB/Gouverneur der Bank of England, Bailey, spricht bei

'Supervisors on supervision - culture in the financial sector'

*** - CN/People's Bank of China (PBoC), Bekanntgabe des Referenzzinses für

Bankkredite (LPR)

D I E N S T A G, 23. September 2025

*** 08:00 DE/Tui AG, Trading Update Pre-Close

*** 09:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(1. Veröffentlichung) September

*** 09:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(1. Veröffentlichung) September

*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) September

*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung)

September

*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) September

*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung)

September

*** 09:30 SE/Riksbank, Ergebnisse des geldpolitischen Rats

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) September

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung)

September

*** 11:00 FR/OECD-Zwischenbericht

*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders

11:30 DE/Auktion 1,90-prozentiger Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit

September 2027 im Volumen von 4,5 Mrd EUR

*** 14:10 AT/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Interview und Teilnahme an Panel bei

Bankenaufsichtskonferenz

*** 14:30 US/Leistungsbilanz 2Q

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) September

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung)

September

*** 16:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser August

16:00 US/Fed-Atlanta-Präsident Bostic, Teilnahme an Podcast von Macro Musings

*** 16:20 DE/EZB-Direktor Cipollone, Fireside Chat bei Bloomberg-Konferenz

- JP/Börsenfeiertag Japan

M I T T W O C H, 24. September 2025

*** 09:30 ES/Iberdrola SA, Kapitalmarkttag

*** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex September

10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders

11:30 DE/Auktion 2,50-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit November 2032 im

Volumen von 4 Mrd EUR

*** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex September

*** 16:00 US/Neubauverkäufe August

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information

Administration (EIA), Vorwoche

17:00 DE/VCI Chemie & Pharma Summit (bis 25.9.): Rede von Bundeskanzler Merz,

danach Talk mit Steilemann, VCI-Präsident und Vorstandsvorsitzender

Covestro AG

22:10 US/Fed-San-Francisco-Präsidentin Daly, Rede zum US-Konjunkturausblick

D O N N E R S T A G, 25. September 2025

*** 06:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, August

07:00 DE/KWS Saat SE & Co KGaA, Jahresergebnis (09:00 Analystenkonferenz)

*** 08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, Ergebnis 9 Monate

*** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator Oktober

08:00 DE/Bauhauptgewerbe, Auftragseingang und Umsatz Juli

*** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen September

*** 09:30 CH/Schweizerische Nationalbank (SNB), Ergebnisse des

geldpolitischen Rats

*** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe August

*** 11:30 DE/Gemeinschaftsprognose der Konjunkturforschungsinstitute

14:00 DE/VCI Chemie & Pharma Summit (u.a. mit VCI-Präsident und Covestro-Chef Steilemann,

BASF-Chef Kamieth und Henkel-Chef Knobel)

14:20 US/Chicago-Fed-Präsident Goolsbee, Rede bei "Crain's Power Breakfast"

*** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter August

*** 14:30 US/BIP (3. Veröffentlichung) 2Q

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

*** 16:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser August

21:30 US/San-Francisco-Fed-Präsidentin Daly, Rede bei Western Bankers Forum

- DE/IAB-Arbeitsmarktbarometer

- EU/EZB, Sitzung des erweiterten Rats (General Council)

- US/Treffen der G20 Außenminister

F R E I T A G, 26. September 2025

*** 01:30 JP/Verbraucherpreise Großraum Tokio September

*** 09:15 IT/EZB-Direktor Cipollone, Keynote und Diskussion bei Konferenz von EZB,

CEPR und Bocconi

*** 10:00 EU/EZB, Veröffentlichung der Ergebnisse der Konsumentenumfrage

11:00 DE/Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis

*** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen August

15:00 US/Fed-Richmond-Präsident Barkin, PIIE Diskussion

*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) September

*** 19:00 US/Fed-Vize-Chefin Bowman, Interview zu "Approach to Monetary Policy Decision-Making"

- EU/Länderratings Frankreich (Scope) und Spanien (Fitch, Moody's)

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/hab/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

September 19, 2025 09:53 ET (13:53 GMT)