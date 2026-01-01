DAX25.232 -0,5%Est506.004 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,72 -0,2%Nas23.495 -0,2%Bitcoin81.479 -1,0%Euro1,1592 -0,1%Öl64,44 +0,9%Gold4.571 -1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Schaeffler SHA010 Infineon 623100 BioNTech (ADRs) A2PSR2
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas tiefer -- US-Börsen leicht im Minus -- Worthington plant Übernahme von KlöCo -- Novo Nordisk, Bayer, D-Wave, RWE, Siemens Energy, VW, ASML, Porsche, Amazon, TSMC, DroneShield, BYD im Fokus
Top News
Henkel-Aktie höher: Klebstoff-Riese übernimmt Schweizer Spezialisten ATP Henkel-Aktie höher: Klebstoff-Riese übernimmt Schweizer Spezialisten ATP
Hot Stocks heute: Defence IPOs stehen an - Klöckner & Co. wird übernommen Hot Stocks heute: Defence IPOs stehen an - Klöckner & Co. wird übernommen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Starte in das kostenlose Börsenspiel Trading Masters! Lerne Traden, sichere dir Expertenwissen und gewinne attraktive Preise - melde dich jetzt an!

WOCHENVORSCHAU/26. Januar bis 1. Februar (5. KW)

16.01.26 15:19 Uhr

===

M O N T A G, 26. Januar 2026

07:00 IE/Ryanair Holdings plc, Ergebnis 3Q

07:00 LU/Stabilus SE, Ergebnis 1Q

Wer­bung

*** 09:43 GB/EZB-Ratsmitglied Kocher, Rede bei Omfif-Veranstaltung

*** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex Januar

*** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter November

- AU/Börsenfeiertag: Australien

D I E N S T A G, 27. Januar 2026

*** 06:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, Dezember

*** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen Januar

Wer­bung

11:30 DE/Auktion von Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit März 2028

im Volumen von 6 Mrd EUR

*** 11:55 US/Unitedhealth Group Inc, Ergebnis 4Q

12:00 US/United Parcel Service Inc (UPS), Ergebnis 4Q

*** 12:30 US/Boeing Co, Ergebnis 4Q

*** 12:30 US/General Motors Co (GM), Ergebnis 4Q

12:55 US/RTX Corp, Ergebnis 4Q

*** 13:00 US/American Airlines Group Inc, Ergebnis 4Q

*** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Januar

Wer­bung

22:00 CH/Logitech International SA, Ergebnis 3Q

22:01 US/Texas Instruments Inc, Ergebnis 4Q

M I T T W O C H, 28. Januar 2026

*** 07:00 NL/ASML Holding NV, Jahresergebnis

07:20 SE/Volvo AB, Jahresergebnis

07:30 NL/KPN NV, Jahresergebnis

*** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator Februar

11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit Februar 2036

im Volumen von 6 Mrd EUR

*** 12:30 US/AT&T Inc, Ergebnis 4Q

12:30 US/GE Vernova Inc, Ergebnis 4Q

*** 15:45 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnisse des geldpolitischen Rats

*** 16:30 US/EIA-Rohöllagerbestände Vorwoche

*** 17:45 FR/LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA, Jahresergebnis

*** 20:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung (20:30 PK)

22:00 US/Starbucks Corp, Ergebnis 1Q

*** 22:05 US/Microsoft Corp, Ergebnis 2Q

*** 22:05 US/International Business Machines Corp (IBM), Ergebnis 4Q

*** 22:05 US/Tesla Inc, Ergebnis 4Q

D O N N E R S T A G, 29. Januar 2026

*** 02:00 KR/Samsung Electronics Co Ltd, ausführliches Ergebnis 4Q

*** 06:00 DE/SAP SE, Jahresergebnis (07:00 Analystenkonferenz; 10:00 BI-PK)

*** 06:00 EU/Acea, Nfz-Neuzulassungen, Verkehrszahlen 4Q

*** 06:30 SE/Nordea Bank Abp, Jahresergebnis

*** 07:00 DE/Deutsche Bank AG, Jahresergebnis (09:00 PK; 11:00 Analystenkonferenz

*** 07:00 FI/Nokia Corp, Ergebnis 4Q

07:00 CH/Givaudan SA, Jahresergebnis (11:00 Analystenkonferenz)

07:00 CH/STMicroelectronics NV, Jahresergebnis

*** 07:00 CH/Roche Holding AG, Jahresergebnis

*** 07:30 FR/Sanofi SA, Jahresergebnis (14:30 Analystenkonferenz)

*** 07:30 NL/ING Groep NV, Jahresergebnis

08:00 DE/Secunet Security Networks AG, vorläufiges Jahresergebnis

*** 08:00 CH/Glencore plc, Production Report

*** 08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, Jahresergebnis

08:00 GB/Easyjet plc, Ergebnis 1Q

08:00 GB/Lloyds Banking Group plc, Jahresergebnis

*** 08:00 CH/Handelsbilanz Dezember

*** 09:00 ES/BIP (1. Veröffentlichung) 4Q

*** 09:30 SE/Riksbank, Ergebnisse des geldpolitischen Rats

*** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Dezember

*** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Januar

11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Januar

12:00 US/Sherwin-Williams Co, Ergebnis 4Q

*** 12:30 US/Honeywell International Inc, Ergebnis 4Q

*** 13:00 US/American Express Co, Ergebnis 4Q

*** 13:00 US/Mastercard Inc, Ergebnis 4Q

13:30 US/Lockheed Martin Corp, Ergebnis 4Q

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

*** 14:30 US/Handelsbilanz November

*** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen Dezember

*** 14:30 US/Produktivität ex Agrar (2. Veröffentlichung) 3Q

*** 16:00 US/Auftragseingang Industrie November

*** 18:00 DE/Schaeffler AG, Pre-Close-Call 4Q, 2025

*** 22:05 US/Visa Inc, Ergebnis 1Q

*** 22:30 US/Apple Inc, Ergebnis 1Q

F R E I T A G, 30. Januar 2026

*** 00:50 JP/Verbraucherpreise Großraum Tokio Januar

*** 07:00 DE/Atoss Software SE, vorläufiges Jahresergebnis (14:00 Telefonkonferenz)

*** 07:30 AT/Raiffeisen Bank International AG (RBI), vorläufiges Jahresergebnis

*** 07:30 FR/BIP (1. Veröffentlichung) 4Q

08:00 DE/Erwerbstätigkeit 4Q

*** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) Januar

*** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten Januar

*** 10:00 DE/Thyssenkrupp AG, HV

*** 10:00 DE/BIP (1. Veröffentlichung) Q4

*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern, Baden-Württemberg, Brandenburg,

Hessen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen Januar

*** 10:00 IT/BIP (1. Veröffentlichung) 4Q

*** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Dezember

*** 11:00 EU/BIP (1. Veröffentlichung) 4Q

*** 11:30 US/Exxon Mobil Corp, Ergebnis 4Q

*** 11:45 US/Chevron Corp, Ergebnis 4Q

*** 12:00 US/Verizon Communications Inc, Ergebnis 4Q

*** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) Januar

*** 14:30 US/Erzeugerpreise Dezember

*** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago Januar

*** - US/Frist zur Vermeidung eines Shutdown läuft ab

S A M S T A G, 31. Januar 2026

*** - AT/Beratung der Opec+

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/apo/kla

(END) Dow Jones Newswires

January 16, 2026 09:19 ET (14:19 GMT)