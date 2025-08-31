WOCHENVORSCHAU/8. bis 14. September (37. KW)
===
M O N T A G, 8. September 2025
*** 08:00 DE/Hannover Rück SE, PK anlässlich des Rückversicherungstreffens in
Monte Carlo
*** 08:00 DE/Arbeitskostenindex 2Q
*** 08:00 DE/Handelsbilanz August
*** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Juli
10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland September
16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zu Wachstum, Inflation
(jeweils für Eurozone), Renditen 10-jährige Bundesanleihen, Euribor
16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Wechselkursentwicklung
auf Sicht 3/6/12 Monate für EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, EUR/CHF,
EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/CNY, USD/CNY
*** - DE/IAA Mobility, Pressetag, München
D I E N S T A G, 9. September 2025
*** 08:45 FR/Industrieproduktion Juli
*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders
*** 19:00 US/Apple Inc, Vorstellung neuer Produkte
- DE/Deutscher Sparkassen- und Giroverband (DSGV), Pressekonferenz Zukunft
Mittelstand
M I T T W O C H, 10. September 2025
*** 07:30 ES/Inditex SA, Ergebnis 1H
08:00 GB/Associated British Foods plc (AB Foods), Trading Update 3Q
10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders
*** 14:30 US/Erzeugerpreise August
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen
Energy Information Administration (EIA) Vorwoche
D O N N E R S T A G, 11. September 2025
*** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen August
10:30 DE/Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e. V.,
PK: Außenhandel am Limit - Warum die Politik jetzt handeln muss
*** 11:00 DE/Konjunkturprognose des RWI - Rheinisch-Westfälisches Institut für
Wirtschaftsforschung
*** 14:15 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung
*** 14:30 US/Realeinkommen August
*** 14:30 US/Verbraucherpreise August
*** 14:45 EU/EZB, PK nach Ratssitzung und Stabsprojektion für Wachstum und
Inflation in der Eurozone
22:05 US/Adobe Inc, Ergebnis 3Q
F R E I T A G, 12. September 2025
*** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) August
*** 08:00 GB/BIP Monat Juli
*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) September
===
