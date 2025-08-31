WOCHENVORSCHAU/8. bis 14. September (37. KW)

===

M O N T A G, 8. September 2025

*** 08:00 DE/Hannover Rück SE, PK anlässlich des Rückversicherungstreffens in

Monte Carlo

*** 08:00 DE/Arbeitskostenindex 2Q

*** 08:00 DE/Handelsbilanz August

*** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Juli

10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland September

16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zu Wachstum, Inflation

(jeweils für Eurozone ), Renditen 10-jährige Bundesanleihen, Euribor

16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Wechselkursentwicklung

auf Sicht 3/6/12 Monate für EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, EUR/CHF,

EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/CNY, USD/CNY

*** - DE/IAA Mobility, Pressetag, München

D I E N S T A G, 9. September 2025

*** 08:45 FR/Industrieproduktion Juli

*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders

*** 19:00 US/Apple Inc, Vorstellung neuer Produkte

- DE/Deutscher Sparkassen- und Giroverband (DSGV), Pressekonferenz Zukunft

Mittelstand

M I T T W O C H, 10. September 2025

*** 07:30 ES/Inditex SA, Ergebnis 1H

08:00 GB/Associated British Foods plc (AB Foods), Trading Update 3Q

10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders

*** 14:30 US/Erzeugerpreise August

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA) Vorwoche

D O N N E R S T A G, 11. September 2025

*** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen August

10:30 DE/Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e. V.,

PK: Außenhandel am Limit - Warum die Politik jetzt handeln muss

*** 11:00 DE/Konjunkturprognose des RWI - Rheinisch-Westfälisches Institut für

Wirtschaftsforschung

*** 14:15 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung

*** 14:30 US/Realeinkommen August

*** 14:30 US/Verbraucherpreise August

*** 14:45 EU/EZB, PK nach Ratssitzung und Stabsprojektion für Wachstum und

Inflation in der Eurozone

22:05 US/Adobe Inc, Ergebnis 3Q

F R E I T A G, 12. September 2025

*** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) August

*** 08:00 GB/BIP Monat Juli

*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) September

===

