DAX23.976 -0,3%ESt505.370 -0,5%Top 10 Crypto15,30 -3,8%Dow45.431 -0,5%Nas21.418 -1,3%Bitcoin92.650 -3,8%Euro1,1694 +0,1%Öl68,11 -0,2%Gold3.439 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 RENK RENK73 BYD A0M4W9 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T Palantir A2QA4J DroneShield A2DMAA BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Inflationsdaten im Blick: DAX tiefer -- US-Börsen in Rot -- BYD steigert Gewinn -- Marvell enttäuscht trotz Rekordumsatz -- Palantir, Rüstungsaktien, Siemens Energy, UniCredit, Dell im Fokus
Top News
Vonovia-Aktie schwächelt: Erste Anleihe am australischen Kapitalmarkt platziert Vonovia-Aktie schwächelt: Erste Anleihe am australischen Kapitalmarkt platziert
BVB-Aktie mit Gewinnen: Attraktive Gegner für Borussia Dortmund - Ehemaliger Aushilfscoach Tullberg verlässt wohl BVB BVB-Aktie mit Gewinnen: Attraktive Gegner für Borussia Dortmund - Ehemaliger Aushilfscoach Tullberg verlässt wohl BVB
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Setzen Sie auf eine sichere Zukunft - mit Gold und Silber von philoro. Investieren Sie heute und schützen Sie Ihr Vermögen vor turbulenten Zeiten.

WOCHENVORSCHAU/8. bis 14. September (37. KW)

29.08.25 15:32 Uhr

===

M O N T A G, 8. September 2025

*** 08:00 DE/Hannover Rück SE, PK anlässlich des Rückversicherungstreffens in

Wer­bung

Monte Carlo

*** 08:00 DE/Arbeitskostenindex 2Q

*** 08:00 DE/Handelsbilanz August

*** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Juli

10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland September

16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zu Wachstum, Inflation

(jeweils für Eurozone), Renditen 10-jährige Bundesanleihen, Euribor

16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Wechselkursentwicklung

Wer­bung

auf Sicht 3/6/12 Monate für EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, EUR/CHF,

EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/CNY, USD/CNY

*** - DE/IAA Mobility, Pressetag, München

D I E N S T A G, 9. September 2025

*** 08:45 FR/Industrieproduktion Juli

*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders

*** 19:00 US/Apple Inc, Vorstellung neuer Produkte

Wer­bung

- DE/Deutscher Sparkassen- und Giroverband (DSGV), Pressekonferenz Zukunft

Mittelstand

M I T T W O C H, 10. September 2025

*** 07:30 ES/Inditex SA, Ergebnis 1H

08:00 GB/Associated British Foods plc (AB Foods), Trading Update 3Q

10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders

*** 14:30 US/Erzeugerpreise August

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA) Vorwoche

D O N N E R S T A G, 11. September 2025

*** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen August

10:30 DE/Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e. V.,

PK: Außenhandel am Limit - Warum die Politik jetzt handeln muss

*** 11:00 DE/Konjunkturprognose des RWI - Rheinisch-Westfälisches Institut für

Wirtschaftsforschung

*** 14:15 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung

*** 14:30 US/Realeinkommen August

*** 14:30 US/Verbraucherpreise August

*** 14:45 EU/EZB, PK nach Ratssitzung und Stabsprojektion für Wachstum und

Inflation in der Eurozone

22:05 US/Adobe Inc, Ergebnis 3Q

F R E I T A G, 12. September 2025

*** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) August

*** 08:00 GB/BIP Monat Juli

*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) September

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

August 29, 2025 09:33 ET (13:33 GMT)