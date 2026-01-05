DAX24.869 +1,3%Est505.924 +1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,44 -0,8%Nas23.396 +0,7%Bitcoin79.813 -0,4%Euro1,1732 +0,1%Öl61,59 -0,3%Gold4.457 +0,3%
WOCHENVORSCHAU: Termine bis 19. Januar 2026

06.01.26 06:04 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Montag, den 19. Januar 2026

^

---------------------------------------------------------------------------------------

Wer­bung

DIENSTAG, DEN 6. JANUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 GBR: Next, Q4-Umsatz

14:30 CHE: Alcon, außerordentliche Hauptversammlung, Vernier

TERMINE KONJUNKTUR

08:45 FRA: Verbraucherpreise 12/25

09:15 SPA: HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/25

09:45 ITA: HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/25

09:50 FRA: HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/25 (2. Schätzung)

Wer­bung

09:55 DEU: HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/25 (2. Schätzung)

10:00 DEU: Verbraucherpreise Bayern, Baden-Württemberg, Brandenburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen 12/25

10:00 EUR: HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/25 (2. Schätzung)

10:30 GBR: S&P Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/25 (2. Schätzung)

14:00 DEU: Verbraucherpreise 12/25

15:45 USA: S&P Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/25 (2. Schätzung)

Wer­bung

SONSTIGE TERMINE

DEU: 100. Jahrestag Gründung der Deutsche Luft Hansa AG. Vorgängergesellschaft der heutigen Deutsche Lufthansa AG

USA: Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas (bis 9.1.2026)

HINWEIS:

RUS/SWE/FIN: Feiertag, Börsen geschlossen

---------------------------------------------------------------------------------------

MITTWOCH, DEN 7. JANUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Grenke, Neugeschäft 2025

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: S&P Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/25 (2. Schätzung)

08:00 DEU: Destatis-Arbeitsmarktstatistik (Erwerbstätige, Erwerbslose, Erwerbslosenquote), 11/25

08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 11/25

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 12/25

09:30 DEU: HCOB Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 12/25

09:55 DEU: Arbeitsmarktdaten 12/25

11:00 EUR: Verbraucherpreise 12/25

13:00 USA: MBA Hypothekenanträge

14:15 USA: ADP Beschäftigungsänderung 12/25

16:00 USA: Industrie, Auftragseingang 10/25

16:00 USA: ISM Dienstleistungsindex 12/25

16:00 USA: Jolts, offene Stellen

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 10/25 (endgültig)

16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Hans-Böckler-Stiftung präsentiert Studie zum wirtschaftspolitischen Ausblick 2026

USA: Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas (bis 9.1.2026)

HINWEIS

RUS: Feiertag, Börse geschlossen

---------------------------------------------------------------------------------------

DONNERSTAG, DEN 8. JANUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 FRA: Sodexo, Q1-Umsatz

08:00 GBR: Tesco, Q3-Umsatz

08:00 GBR: Marks & Spencer, Q3-Umsatz

08:00 GBR: Shell, Q4-Umsatz

DEU: Traton, Pre-Close Call Q4/25

KOR: Samsung, vorläufige Jahreszahlen

NLD: ING, Pre-Close Q4/25

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Industrie, Auftragseingang 11/25

08:00 DEU: Öffentlicher Gesamthaushalt (vierteljährliche Kassenergebnisse), 1.

bis 3. Vierteljahr 2025

08:45 FRA: Handelsbilanz 11/25

10:00 DEU: VDMA, Auftragseingang 11/25

11:00 EUR: Arbeitsmarktdaten 12/25

11:00 EUR: Erzeugerpreise 11/25

11:00 EUR: Industrievertrauen 12/25

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 12/25 (2. Schätzung)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Handelsbilanz 10/25

14:30 USA: Produktivität, Q3/25

16:00 USA: Großhandel, Lagerbestände und Umsatz 10/25

21:00 USA: Konsumentenkredite 11/25

SONSTIGE TERMINE

17:00 DEU: Bankendialog Bundesverband deutscher Banken zur Frage, wie digitales Banking sicher bleibt

DEU: Startup-Verband legt neue Zahlen zur Gründungen im Jahr 2024 vor

DEU: Voraussichtlich erste Verhandlungsrunde im Tarifkonflikt zwischen Bahn und GDL

USA: Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas (bis 9.1.2026)

HINWEIS

RUS: Feiertag, Börse geschlossen

---------------------------------------------------------------------------------------

FREITAG, DEN 9. JANUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 GBR: Sainsbury, Q3-Umsatz

09:00 NOR: Yara, Capital Markets Day

TERMINE KONJUNKTUR

02:30 CHN: Erzeugerpreise 12/25

02:30 CHN: Verbraucherpreise 12/25

08:00 DEU: Baupreise für Wohngebäude 11/25

08:00 DEU: Dienstleistungsbereich, Umsatz 10/25

08:00 DEU: Handelsbilanz 11/25

08:00 DEU: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 12/25

08:00 DEU: Industrieproduktion 11/25

08:45 FRA: Industrieproduktion 11/25

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 11/25

14:30 USA: Arbeitsmarktdaten 12/25

14:30 USA: Baubeginne und Genehmigungen 10/25

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 1/26 (vorläufig)

SONSTIGE TERMINE

USA: Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas (bis 9.1.2026)

HINWEIS

RUS: Feiertag, Börse geschlossen

---------------------------------------------------------------------------------------

MONTAG, DEN 12. JANUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 ESP: Repsol, Q4-Umsatz

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DNK: Verbraucherpreise 12/25

08:30 HUN: Industrieproduktion 11/25

09:00 CHE: Seco-Verbrauchervertrauen 12/25

10:30 EUR: Sentix-Investorvertrauen 1/26

SONSTIGE TERMINE

---

---------------------------------------------------------------------------------------

DIENSTAG, DEN 13. JANUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

05:00 CHE: Sika AG, Q4-Umsatz

07:00 DEU: Südzucker, Q3-Zahlen

07:00 CHE: Lindt & Sprüngli, Q4-Umsatz

12:30 USA: Bank of New York Mellon, Q4-Zahlen

12:30 USA: Delta Air Lines, Q4-Zahlen

12:45 USA: JPMorgan Chase & Co, Q4-Zahlen

DEU: Munich Re, Naturkatastrophenbericht 2025

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: BoJ-Leistungsbilanz 11/25

06:30 NLD: Verbraucherpreise 12/25 (endgültig)

08:30 HUN: Verbraucherpreise 12/25

11:00 GRC: Verbraucherpreise 12/25

12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 11/25

14:15 USA: ADP Beschäftigung

14:30 USA: Verbraucherpreise 12/25

16:00 USA: Neubauverkäufe 10/25

SONSTIGE TERMINE

11:00 DEU: OLG: Verkündungstermin im Streit zwischen Aldi Süd und Tchibo

DEU: Landgericht will Entscheidung nach der Klage von Ritter Sport gegen Hersteller von quadratischem Haferriegel aus Mannheim verkünden

---------------------------------------------------------------------------------------

MITTWOCH, DEN 14. JANUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

12:45 USA: Bank of America, Q4-Zahlen (14.30 Investorenkonferenz)

13:00 USA: Wells Fargo, Q4-Zahlen

14:00 USA: Citigroup, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

über Nacht CHN: Handelsbilanz 12/25

00:50 JPN: Geldmenge M3 12/25

07:00 FIN: Verbraucherpreise 12/25

13:00 USA: MBA Hypothekenanträge

14:30 USA: Erzeugerpreise 10/25 und 11/25

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 11/25

14:30 USA: Leistungsbilanz Q3/25

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 12/25

16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

---

---------------------------------------------------------------------------------------

DONNERSTAG, DEN 15. JANUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Richemont, Q3-Umsatz

07:00 CHE: Geberit, Q4-Umsatz

07:30 AUT: OMV, Q4-Umsatz

07:30 TWN: TSMC, Q4-Zahlen

08:00 NOR: Handelsbilanz 12/25

10:00 GBR: Next, Hauptversammlung

12:00 USA: Blackrock, Q4-Zahlen

13:30 USA: Goldman Sachs, Q4-Zahlen

13:30 USA: Morgan Stanley, Q4-Zahlen

USA: First Horizon, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Erzeugerpreise 12/25

02:00 KOR: Zentralbank, Zinsentscheid

06:30 NLD: Arbeitslosenquote 12/25

08:00 GBR: BIP 11/25

08:00 GBR: Industrieproduktion 11/25

08:00 GBR: Handelsbilanz 11/25

08:45 FRA: Verbraucherpreise 12/25 (detailliert)

09:00 ESP: Verbraucherpreise 12/25 (detailliert)

10:00 POL: Verbraucherpreise 12/25 (detailliert)

10:00 DEU: BIP 2025

10:00 ITA: Industrieproduktion 11/25

11:00 EUR: Industrieproduktion 11/25

11:00 EUR: Handelsbilanz 11/25

12:00 ITA: Handelsbilanz 11/25

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (wöchentlich)

14:30 USA: Ex- und Importpreise 11/25

14:30 USA: Empire State Manufacturing Bericht 01/26

14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook

SONSTIGE TERMINE

---

---------------------------------------------------------------------------------------

FREITAG, DEN 16. JANUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 12/25 und Gesamtjahr 2025

07:00 NOR: Aker BP ASA. Q4-Umsatz

12:30 USA: PNC Financial Services, Q4-Zahlen

13:30 USA: State Street, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Verbraucherpreise 12/25 (detailliert)

10:00 ITA: Verbraucherpreise 12/25 (detailliert)

15:15 USA: Industrieproduktion 12/25

15:15 USA: Kapazitätsauslastung 12/25

16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 01/26

SONSTIGE TERMINE

---

---------------------------------------------------------------------------------------

MONTAG, DEN 19. JANUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

09:30 CHE: Coca-Cola HBC, außerordentliche Hauptversammlung, Steinhausen

22:30 GBR: BHP, Q2-Produktionsbericht

TERMINE KONJUNKTUR

ROU: Zentralbank, Zinsentscheid

00:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 11/25

03:00 CHN: BIP Q4/25

03:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 12/25

03:00 CHN: Industrieproduktion 12/25

03:00 CHN: Sachinvestitionen ex Landwirtschaft bis 12/25

05:30 JPN: Kapazitätsauslastung 11/25

05:30 JPN: Industrieproduktion 11/25 (endgültig)

09:00 AUT: Verbraucherpreise 12/25 (detailliert)

11:00 EUR: Verbraucherpreise 12/25 (detailliert)

SONSTIGE TERMINE

---

---------------------------------------------------------------------------------------

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi